Governo anuncia venda da Efacec a fundo alemão

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, anunciou esta quarta-feira a venda de 71,73% do capital da Efacec ao fundo alemão Mutares, numa conferência de imprensa que contou com a presença do secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes.

“Hoje decorreu um Conselho de Ministros eletrónico que seleciona a proposta apresentada pela alemã Mutares para a privatização da Efacec”, anunciou o ministro.

António Costa Silva acredita que a proposta da Mutares “assegura manutenção da Efacec como grande projeto tecnológico e industrial", acaba por minimizar "os encargos para o Estado", ao mesmo tempo que "preserva a força de trabalho, com a aposta qualificações, e reforça a capacidades de engenharia da empresa".

Na corrida à compra da posição de controlo que pertencia à empresária angolana Isabel dos Santos constava também um consórcio formado pela Visabeira e pela Sodecia, bem como dois fundos de private equity, o português Oxy Capital e o Oaktree.

A companhia liderada por Ângelo Ramalho fechou o ano com um prejuízo operacional de 90,6 milhões de euros. A situação financeira da empresa está cada vez mais difícil, o que obrigou o Estado a fazer elevadas injeções de capital.

Recorde-se que, só em 2022, os apoios concedidos pelo Estado à empresa atingiram os 240 milhões de euros, o que corresponde a 0,1% do PIB nacional. Este auxílio assumiu a forma de injeções diretas na tesouraria da empresa, de forma a garantir o seu funcionamento, mas também através de garantias aos empréstimos (115 milhões de euros segundo os dados avançados pelo ministro da Economia).

Este valor foi superior à estimativa anunciada pelo ministro António Costa Silva, que, durante uma audição na especialidade relativa ao Orçamento do Estado para 2023, avançou com um valor de 165 milhões. Mas aos 70 milhões de euros injetados pela Parpública — 50 milhões no primeiro semestre de 2022 e 20,5 milhões no segundo — é preciso somar as injeções mensais entre dez e 14 milhões de euros por mês, para que a Efacec evite entrar em falência.