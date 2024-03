Mau tempo: fornecimento de energia normalizado em Trás-os-Montes

Mau tempo: Avenida D. Carlos I no Porto vai estar fechada até sexta-feira

A energia elétrica está reposta nas localidades dos distritos de Vila Real e Bragança afetadas na quarta-feira por avarias em linhas de média e baixa tensão provocadas pelo vento forte, disse esta quinta-feira fonte da E-REDES.

A fonte da empresa afirmou à agência Lusa que a situação está normalizada.

Na origem das anomalias sentidas na quarta-feira estiveram as condições meteorológicas registadas, com fortes rajadas de vento, que provocaram diversos incidentes de curta duração.

As avarias registaram-se em linhas de média tensão que servem localidades dos concelhos de Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, Miranda e Mirandela, no distrito de Bragança, e Murça, no distrito de Vila Real.