Mau tempo: Avenida D. Carlos I no Porto vai estar fechada até sexta-feira

A avenida D. Carlos I, na barra do Douro, no Porto, vai permanecer fechada até sexta-feira de manhã devido ao agravamento das condições meteorológicas, anunciou esta quarta-feira a câmara municipal.

Numa publicação na sua página oficial, a autarquia informa que a avenida vai manter-se encerrada à circulação automóvel e pedonal até sexta-feira de manhã face à prorrogação do aviso laranja para a agitação marítima.

A avenida D. Carlos I, na barra do Douro, está encerrada desde as 20:00 de segunda-feira "por precaução e para salvaguarda da segurança de pessoas e bens".

O agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, com chuva e vento forte, agitação marítima e queda de neve, levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a alertar a população para medidas preventivas.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA), a Proteção Civil alertou na segunda-feira para a possibilidade de vento, por vezes forte, nas terras altas e no litoral oeste com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/h).

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê chuva, por vezes forte e persistente, que poderá ser de granizo e acompanhada de trovoada e agitação marítima forte com ondas de noroeste na costa ocidental, atingindo seis a sete metros a norte do Cabo Carvoeiro (altura máxima de 12 metros).

Para as terras altas, em especial do norte e do centro, as previsões apontam para queda de neve, descendo a cota gradualmente para os 600/800 metros.

Com o agravamento das condições meteorológicas, a proteção civil municipal apela a que sejam respeitados os perímetros de segurança estabelecidos junto da orla costeira e nos acessos aos molhes e praias na Avenida D. Carlos I, Avenida Brasil e Avenida de Montevideu ou outros que venham a ser necessários.

A Câmara do Porto assegura que irá continuar a acompanhar a situação, “implementando todas as medidas preventivas e de segurança adequadas e difundindo os avisos julgados necessários”.