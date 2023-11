Em contramão, bêbedo e sem carta. Jovem acabou detido depois de percorrer 28 quilómetros

Dado como morto, vencedor de 120.000€ no primeiro sorteio Eurodreams quer fazer um anúncio: "Estou vivo"

A Guardia Civil deteve um jovem de 20 anos depois de este conduzir 28 quilómetros em contramão na autoestrada espanhola A7.

O infrator foi intercetado perto de Alicante com uma taxa de alcoolémia cinco vezes acima do permitido e sem carta de condução. O tribunal decretou prisão preventiva como medida de coação a ser aplicada ao condutor, avança a agência espanhola Euro Press.

O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira, na estrada que liga Alicante a Múrcia.

De acordo com os agentes que detiveram o jovem, este apresentava sinais claros de embriaguez e de ter consumido de drogas. As autoridades estão agora à espera dos resultados do exame toxicológico.

O suspeito circulava ainda sem carta de condução, porque esta lhe havia sido retirada por ordem de um tribunal de Orihuela.

Perante todas as circunstâncias o carro foi imobilizado no local e detiveram o jovem.