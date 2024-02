Jogo Famalicão-Sporting cancelado

O jogo entre Famalicão e Sporting foi hoje adiado, devido à falta de elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), ficando por definir a data, informou o clube minhoto.

O jogo começou por ser adiado para às 19:00, devido à falta de agentes da PSP, mas acabou por ser cancelado.

Um "elevado número de baixas médicas" na esquadra da PSP de Famalicão levou à falta de agentes para o policiamento do jogo de futebol entre Famalicão e Sporting. Essas baixas médicas foram entregues pelos agentes da PSP de Famalicão, no distrito de Braga.

Para assegurar o policiamento do jogo, que deveria começar às 18:00 e foi adiado para as 19:00, a PSP tentou deslocar para o estádio de Famalicão agentes da PSP do destacamento de Braga e de outros locais.

A falta de agentes da PSP para supervisionar o jogo entre minhotos e ‘leões’ dá-se após protestos das forças de segurança em Lisboa e no Porto, relacionados com a atribuição do suplemento de missão.

A plataforma que congrega sindicatos e associações das forças de segurança escreveu ao primeiro-ministro sobre a “situação limite” dos profissionais que representam, alertando para um eventual “extremar posições” perante a “ausência de resposta” do Governo.

Os elementos da PSP e da GNR exigem um suplemento idêntico ao atribuído à Polícia Judiciária (PJ), estando há mais de três semanas em protestos que começaram com um agente da PSP a pernoitar em frente à Assembleia da República, em Lisboa, e que depois se alargaram a todo o país.

Violência no exterior do Estádio Municipal de Famalicão faz pelo menos um ferido

Pelo menos uma pessoa ficou ferida e foi transportada numa ambulância após a violência no exterior do Estádio Municipal de Famalicão, ‘palco’ do Famalicão – Sporting, depois de conhecida a decisão de atrasar o início do encontro da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Entre as 18:00 e as 19:00, um grupo de pessoas, vestidas de ‘negro’ ultrapassou um cordão policial com um número não superior a três polícias, e envolveu-se em confrontos com um grupo de pessoas que se encontrava num café contíguo ao estádio, com arremesso de cadeiras e de garrafas e pelo menos um carro a ser vandalizado.