FC Porto: estes são os contratos que motivaram as buscas no Dragão

Estádios do FC Porto, Sporting e Benfica foram alvo de buscas da Autoridade Tributária, Unidade de Ação Fiscal da GNR e Polícia Judiciária, durante a manhã desta quarta-feira. Nas instalações dos azuis e brancos há pelo menos duas transferências a chamar a atenção das autoridades: os negócios de Licá e Carlos Eduardo, provenientes do Estoril Praia.

Ao que a CNN Portugal apurou, os crimes prendem-se com faturações irregulares, envolvendo vários agentes de futebol, pelas mesmas operações. Efetuavam uma dupla dedução do IVA. Muitos destes agentes são arguidos porque dividiram as comissões de transferências e deduziram o IVA das operações, sendo que a Autoridade Tributária não aceita este tipo de dupla representação.