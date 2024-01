Adelino Caldeira, administrador da SAD do FC Porto, suspeito de conluio com os Super Dragões

Adelino Caldeira estava ao corrente de todo o clima de medo e de intimidação que o Ministério Público e a PSP acreditam ter sido montado pelos Super Dragões para impedir que os apoiantes de André Villas-Boas falassem de forma livre na Assembleia-Geral do FC Porto realizada em novembro de 2023.

A notícia foi avançada pelo jornal Observador e confirmada pela CNN Portugal, acredita a investigação que o administrador da SAD portista agia em conluio com a claque liderada por Fernando Madureira, que é um dos 12 detidos da Operação Pretoriano, que investiga precisamente o clima de medo provocado por ações de membros daquela claque.

Foi no Dragão Caixa, onde se realizou a Assembleia-Geral marcada por episódios de violência, que, entre as 22:00 e as 00:00, o grupo liderado por Fernando Madureira terá, segundo as autoridades, começado a insultar os sócios afetos a André Villas-Boas, mas também outros sócios, alguns deles até apoiantes do presidente e recandidato, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Entre os detidos desta operação estão, recorde-se, a mulher de Fernando Madureira, Sandra, e outros nove elementos ligados aos Super Dragões, sendo que há também dois funcionários do FC Porto entre os detidos: Fernando Saul, oficial de ligação aos adeptos e Tiago Aguiar, responsável pelas Relações Externas do clube.