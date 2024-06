Gastou 2,5 euros, recebeu um total de 170 milhões. Com este dinheiro poderia comprar uma ilha, a casa mais cara de Portugal e não só

Já foi reclamado o primeiro prémio do Euromilhões que saiu a um apostador de Ramalde, no Porto. O vencedor apostou apenas dois euros e meio e ganhou 213 milhões de euros. Contas feitas e com impostos pagos, o prémio é de cerca de 170 milhões de euros. E pode agora dar-se ao luxo de ter uma vida excêntrica.