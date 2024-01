Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, detido

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, foi detido pela PSP esta quarta-feira em casa, após buscas a casas de elementos dos Super Dragões, apurou a CNN Portugal. O caso está relacionado com ofensas corporais, ofensa e ameaça, relacionados com os incidentes na assembleia-geral do clube que levaram o Ministério Público a instaurar um inquérito "que corre termos no DIAP da Procuradoria da República do Porto". Há ainda suspeitas de esquema orquestrado de ameaças a André Villas-Boas.

Para além de Fernando Madureira, há ainda outros 12 detidos, entre os quais a mulher do líder dos Super Dragões e Vítor Catão, ex-presidente do São Pedro da Cova. Foram ainda apreendidos carros do líder dos Super Dragões, um Porsche e um BMW. A saída dos carros foi acompanhada por Sandra Madureira, sabe a CNN Portugal.

Durante a manhã desta quarta-feira, a PSP realizou várias buscas na zona do Porto a casas de elementos dos Super Dragões, entre eles Fernando Madureira, líder da claque do FC Porto. Nas buscas participaram o GOE e o Corpo de Intervenção da PSP.

Ao que a CNN Portugal apurou, Fernando Madureira, Sandra Madureira e Vítor Catão foram levados para a sede da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.

A Assembleia-Geral Extraordinária do FC Porto de dia 13 de novembro, com vista à deliberação sobre a aprovação dos novos estatutos propostos pelo Conselho Superior, foi marcada por longas filas, falta de organização e cenas de violência. A reunião estava agendada para as 21:00, mas perante a presença de milhares de adeptos, entre os quais André Villas-Boas, ex-treinador portista e candidato às eleições do próximo ano, passou do auditório no estádio para o Dragão Arena, o que motivou uma interrupção de 45 minutos.

Depois, assistiram-se a cenas de violência dentro do Dragão Arena e perante um clima de intimidação, muitos associados abandonaram o local. Mas a AG só foi suspensa quando um sócio foi agredido e retirado do local após ter usado a palavra. Por fim, a reunião magna foi cancelada e adiada para dia 20 de novembro.

Os Super Dragões, principal claque de apoio ao Futebol Clube do Porto, chegou a ter espaço físico no Estádio do Dragão.