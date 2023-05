Glamour e excentricidade: as imagens que marcaram a final da Eurovisão 2023

Há 3h e 25min

Portugal não foi além do 23º lugar, num festival que a Suécia venceu. No meio de uma guerra e com milhões a assistir, o participante da Ucrânia, a dupla pop Tvorchi, estava entre os favoritos para vencer a edição deste ano, mas terminou em sexto lugar. O evento foi ganho pela sueca Loreen, que era a favorita das casas de apostas.