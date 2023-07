Homem detido em Vila do Conde após confessar ter esfaqueado a mulher

Um homem de 45 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio este domingo, à noite, em Vila do Conde.

O crime aconteceu na avenida D. António Bento Martins Júnior onde o homem foi agredido com arma branca. De acordo com a polícia, cerca de 3/4 do tórax foi perfurado.

O alegado agressor fugiu numa viatura de cor branca, de acordo com a PSP.

A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital Pedro Hispano onde ainda permanece.