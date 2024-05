Hospital dos criminosos mais perigosos do Reino Unido em chamas

Um grande incêndio deflagrou esta sábado num hospital psiquiátrico onde estão detidos alguns dos criminosos mais perigosos do Reino Unido.

Trata-se do Broadmoor Hospital em Crownthorne. As imagens disponíveis mostram densas nuvens de fumo preto.

O Broadmoor Hospital é um hospital psiquiátrico de alta segurança, exclusivo para homens. Já alojou alguns dos criminosos mais perigosos do Reino Unido.

Broadmoor Hospital is currently on fire - the high-security psych hospital has held notorious prisoners like the Yorkshire Ripper and Ronnie Krayhttps://t.co/4SlmXmJa1I