O incêndio que deflagrou esta segunda-feira de manhã em São Cosme, Gondomar, causou um ferido grave e seis desalojados, que foram entretanto para casa de familiares, segundo o presidente da Câmara da cidade.

Em declarações aos jornalistas no local, o presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins, adiantou que o alerta para o incêndio no segundo piso do prédio foi dado cerca das 05:20.

“O ferido grave é uma senhora de cerca de 90 anos que foi transportada ao Hospital de São João, no Porto. O prédio foi evacuado e seis pessoas ficaram desalojadas, mas foram para casa de familiares”, disse em declarações transmitidas pela CMTV.

Marco Martins adiantou ainda que os bombeiros vão fazer o rescaldo do incêndio e posteriormente será feita uma peritagem para avaliar os danos provocados.

O alerta para o incêndio na Rua 25 de Abril, na União de freguesia de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, no concelho de Gondomar, foi dado às 05:20.

Às 08:17 estavam no local 26 operacionais, com o apoio de 12 meios terrestres.