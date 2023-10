E se Israel estiver a cair numa armadilha? Se estiver: as consequências são amplas e perigosas, levando ao tipo de "choque de civilizações" que se seguiu ao 11 de Setembro

Aliados receiam que Israel possa estar a cair numa armadilha em Gaza, já que o Hamas e os seus apoiantes procuram um conflito mais alargado

Enquanto observam os ataques aéreos e os obuses quentes dos canhões a atingirem alvos em Gaza, verificam e voltam a verificar as suas armas pessoais, as comunicações e as correias de transmissão, são muito poucos os milhares de soldados israelitas prontos para o combate que não se interrogam em silêncio: “Será que isto é uma armadilha?”

O Hamas e os seus apoiantes em Teerão teriam certamente planeado enfrentar uma feroz ofensiva terrestre israelita após a aterrorizante infiltração em Israel.

É possível - ou mesmo provável - que os horrores singulares infligidos a tantos civis tenham sido planeados pelo Hamas para garantir uma resposta israelita maciça, independentemente do custo para os civis em Gaza.

Os próximos passos de Israel determinarão a forma do que está para vir - talvez durante décadas. Tudo se resume a Gaza.

O Hamas encheu a Faixa de Gaza de redes de túneis. Terá armadilhado a paisagem à superfície com armadilhas e terá planos para enfrentar as FDI (Forças de Defesa de Israel) com tudo, desde enxames de bombistas suicidas a equipas de captura para fazer os soldados reféns.

Generais americanos e outros oficiais têm partilhado com Israel as suas experiências de guerra urbana em grande escala.

Os militares iraquianos - apoiados por forças especiais americanas, britânicas e outras, bem como por ataques aéreos implacáveis - levaram nove meses a expulsar o ISIS de Mossul em 2017.

A cidade do norte do Iraque foi em grande parte esvaziada de civis, mas os combates foram casa a casa. O ISIS utilizou os sistemas de túneis que tinha construído para emboscar as tropas governamentais que, penosamente, tomaram Mossul tijolo a tijolo.

As capacidades de fabrico de bombas do Hezbollah, o grupo militante libanês e aliado próximo do Hamas, espalharam-se por todo o Médio Oriente. Em Gaza, as tropas israelitas sabem que enfrentam engenhos explosivos improvisados com cargas capazes de paralisar um tanque. Saberão que as capacidades do Hezbollah para destruir blindados terão sido aperfeiçoadas desde a última vez que Israel travou uma batalha séria no Líbano, em 2006, e ficou chocado com a sofisticação da milícia.

O Hamas dispõe agora de capacidades antiaéreas - os helicópteros Apache de Israel que prestam apoio próximo à infantaria serão vulneráveis a um homem com um SAM (míssil terra-ar).

Sem dúvida que o Hamas também tem equipas de propagandistas prontas a fazer "vídeos de morte" dos seus ataques às tropas israelitas. Nada é mais suscetível de inflamar ou radicalizar jovens revoltados do que filmes de sangue e ousadia - o ISIS ensinou-nos isso.

Bairros inteiros foram arrasados nos ataques de Israel a Gaza. Na foto, parte de Beit Hanoun, Gaza, em 21 de outubro Imagem de satélite ©2023 Maxar Technologies

Segunda fase

É seguro assumir que o Hamas planeou uma carnificina generalizada em Gaza. De facto, esse pode ser o objetivo da segunda fase após os ataques de 7 de outubro.

"Qualquer erro de cálculo na continuação do genocídio e das deslocações forçadas pode ter consequências graves e amargas, tanto na região como para os belicistas", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hossein Amir-Abdollahian, no domingo.

As suas palavras não são uma análise - são uma ameaça.

A Casa Branca sabe-o. Uma armadilha contra Israel poderá ter consequências amplas e perigosas, levando ao tipo de "choque de civilizações" que se seguiu ao 11 de Setembro.

Uma das principais preocupações do Presidente dos EUA, Joe Biden, será o bem-estar dos reféns americanos em Gaza e das outras mais de 200 almas detidas pelo Hamas e outros grupos no enclave.

Mas, desde o fim de semana, as próprias fontes da CNN em Washington têm manifestado a preocupação de que uma operação terrestre israelita em grande escala corra o risco de desencadear uma conflagração que poderá ficar fora de controlo - do tipo da que se instalou no Iraque após a invasão liderada pelos EUA para derrubar Saddam Hussein.

Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, traçou, durante muitos anos, uma linha reta entre o Hamas e o chamado Estado Islâmico. Já vê o conflito entre Israel e o Hamas como um choque de civilizações.

"O Hamas é o novo nazi. Eles são o novo ISIS e temos de os combater juntos, tal como o mundo, o mundo civilizado, se uniu para combater os nazis e se uniu para combater o ISIS", disse numa conferência de imprensa durante a visita do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, esta semana.

As últimas atrocidades do Hamas foram um Grand Guignol de horror, mas o movimento militante não é o ISIS. De facto, o Hamas trabalhou arduamente, e com violência, para eliminar os elementos do ISIS em Gaza, que representavam uma forma de Islão político a que se opunha profundamente.

O Hamas espera, de facto, estabelecer um Estado palestiniano baseado nos ensinamentos do Islão. Mas não tem pretensões a um califado. Crucialmente, também não tem um historial de ataques fora de Israel e dos territórios palestinianos, nem tem aproveitado a Internet para tentativas de radicalização a nível mundial.

Mas o Hamas está empenhado na destruição do Estado judaico. Os líderes mundiais têm recuado perante as suas últimas atrocidades e têm apoiado Israel com veemência.

"A luta [contra os grupos terroristas] deve ser sem piedade", disse o presidente francês Emmanuel Macron na terça-feira em Israel.

Mas acrescentou uma advertência que, sem dúvida, tem tanto a ver com a política real como com a ética: um esforço para evitar que o Ocidente seja sugado para um conflito que poderá, ou será, visto como uma guerra contra o Islão (mais uma vez).

Essa "luta", disse, "deve ser sem misericórdia, mas não sem regras".

Atatra, Gaza

Cerca de 1.400 pessoas foram mortas nos ataques liderados pelo Hamas dentro de Israel. O número de mortos em Gaza está a ultrapassar os 5.700, de acordo com as autoridades sanitárias palestinianas. As Forças de Defesa de Israel dizem que estão a tentar minimizar o número de vítimas civis.

Foi imposto um estado de sítio quase total aos 2,3 milhões de habitantes. A ONU afirma que 1,4 milhões de pessoas foram deslocadas dentro da fina faixa de terra.

No entanto, uma operação terrestre por parte de Israel significaria inevitavelmente um aumento destes números. De ambos os lados.

Em todo o mundo, têm sido organizadas marchas pró-palestinianas para protestar contra o nível de destruição a que Israel já submeteu Gaza. Se uma incursão terrestre for iniciada, será muito pior - e os protestos serão ainda mais ruidosos.

Entretanto, os inimigos de Israel - todos empenhados na destruição do próprio Estado - têm-se reunido no Líbano.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, encontrou-se na quarta-feira com o vice-chefe do Hamas, Saleh Al-Arouri, e com o secretário-geral da Jihad Islâmica Palestiniana, Ziad Al-Nakhla.

"Foi feita uma avaliação... do que as partes do eixo da resistência devem fazer nesta fase sensível para conseguir uma verdadeira vitória da resistência em Gaza e na Palestina e para pôr fim à agressão traiçoeira e brutal contra o nosso povo", declarou o Hezbollah num comunicado posterior.

É certo que estavam presentes os agentes da Brigada Quds do Corpo de Guardas da Revolução Iraniana, o principal braço militar e de informação internacional de Teerão. A Brigada Quds treinou, financiou e orientou os três grupos durante muitos anos.

A Brigada Quds tem treinado, financiado e orientado os três grupos há muitos anos. Eles vão tentar explorar as próximas acções de Israel em Gaza como a sua própria "fase dois" dos ataques de 7 de outubro.

O Hezbollah já tem vindo a desviar as forças israelitas da sua atenção exclusiva a Gaza, através de escaramuças ao longo da fronteira sul do Líbano. Os Estados Unidos acusaram o Irão de enviar representantes iraquianos para atacar as bases logísticas americanas em Bagdade. O caldeirão do conflito tem sido mantido a ferver com as tentativas dos Houthis, apoiados pelo Irão no Iémen, de disparar mísseis contra Israel, que foram abatidos pelos EUA.

Os americanos e muitos cidadãos europeus estão a ser aconselhados a abandonar muitos países do Médio Oriente próximos de Israel; até mesmo os australianos têm três aviões de prontidão para tratar das evacuações.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, disse na segunda-feira que a administração estava "a observar muito, muito de perto" os sinais de que grupos de milícias apoiados pelo Irão estavam a planear aumentar os ataques às forças militares dos EUA estacionadas no Médio Oriente.

Consumido pela raiva

O Irão pode estar a tentar desviar a atenção de Washington do teatro de guerra israelita - mas também pode estar a tentar empurrar os EUA para um novo conflito.

Esse é um conflito que os EUA estão a tentar evitar. Biden, de acordo com uma notícia da CNN, está a aconselhar cautela nas conversações com o primeiro-ministro de Israel. Ele reforçou essas discussões privadas com conselhos públicos.

"Não se pode olhar para o que aconteceu aqui a mães, pais ou avós, filhos, filhas, crianças, até bebés, e não gritar por justiça - tem de ser feita justiça -, mas aviso que, enquanto sentirem essa raiva, não se deixem consumir por ela", disse. "Depois do 11 de setembro, ficámos furiosos nos Estados Unidos. Embora tenhamos visto justiça e a tenhamos obtido, também cometemos erros".

Esses erros levaram à invasão do Iraque liderada pelos EUA, à crença generalizada de que o Islão estava a ser atacado pelo Ocidente, ao caos no Médio Oriente, ao chamado Estado Islâmico ou Califado - e a ataques terroristas em todo o mundo.

"Quando o Presidente Biden adverte o governo israelita para não repetir os erros que cometeu no Afeganistão, está a falar com base numa experiência significativa. Como todos sabemos agora, os EUA exageraram após o 11 de setembro e perderam grande parte da boa vontade inicialmente gerada no rescaldo imediato, quer em termos da 'guerra de escolha no Iraque' e das suas consequências, quer da expansão da guerra no Afeganistão", disse Karin von Hippel, directora do Royal United Services Institute e antiga conselheira dos militares dos EUA no combate ao terrorismo.

Esta é a opinião convencional.

Martin Sherman, diretor do Instituto Israelita de Estudos Estratégicos e um defensor de longa data de uma linha mais dura contra os rivais ou inimigos regionais do seu país, discorda.

Acredita que Israel deve entrar em Gaza, e com força.

"Não creio que os árabes alguma vez se reconciliem com Israel... o mínimo que Israel pode ambicionar é ser muito temido e o melhor que pode esperar é ser relutantemente aceite", afirmou.

Os soldados das FDI, preparados nos seus pontos de encontro para o que poderá ser uma grande batalha em Gaza, podem também pensar se, daqui a alguns anos, os seus filhos estarão de novo lá, a lutar para serem "muito temidos".