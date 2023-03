As Forças Aéreas de quatro países nórdicos - Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca - acordaram criar uma aliança de defesa aérea conjunta, face à crescente ameaça da Rússia. A frota unificada tem um total de 247 caças, o equivalente à reserva individual de países-membros da NATO como Reino Unido, França ou Turquia.

O fortalecimento da cooperação entre as quatro nações escandinavas foi oficializado com uma declaração de intenção conjunta assinada pelos comandantes da Força Aérea dos respetivos países, no passado dia 16 de março. O evento contou com a presença do chefe de Comando Aéreo da NATO, o General James B. Hecker, que é também comandante da Força Aérea norte-americana.

"O objetivo final é operar como uma única força, desenvolvendo um conceito nórdico para ações conjuntas com base na já conhecida metodologia da NATO", lê-se num excerto do comunicado, partilhado pela agência Reuters, que não adianta o prazo para a implementação do plano.

O conceito de uma coligação das Forças Aéreas nórdicas inspirada na NATO é motivo de discussão desde a década de 90, embora tenha sido sucessivamente adiado pela Suécia e pela Finlândia. A iniciativa encontra agora condições para finalmente ser concretizada, com a confirmação de que os dois países se preparam para aderir à NATO e num momento em que se receia uma possível escalada da guerra na Ucrânia.

A fortificação da defesa aérea e do planeamento estratégico dos quatro países pretende atuar como uma "força enorme" de repúdio "para qualquer invasor", de acordo com o major-general Rolf Folland, chefe da Força Aérea norueguesa.