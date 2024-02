A Rússia aguenta o esforço de guerra por mais dois ou três anos. O objetivo? Conquistar a Ucrânia até 2026

A Rússia pode manter o seu esforço de guerra na Ucrânia "durante mais dois ou três anos", mas terá de sacrificar "a qualidade pela quantidade" à medida que substitui as armas destruídas ou danificadas por sistemas mais antigos armazenados, de acordo com um relatório publicado esta semana.

O relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), sediado no Reino Unido, estima que a Rússia perdeu mais tanques nos campos de batalha da Ucrânia do que quando lançou a sua invasão em grande escala, há quase dois anos, mas que estas perdas não são susceptíveis de "pôr fim aos combates tão cedo".

"Apesar de perder centenas de veículos blindados e peças de artilharia por mês, em média, a Rússia tem conseguido manter estáveis os números do seu inventário ativo", reativando sistemas antigos, reforçando a capacidade industrial e comprando no estrangeiro, segundo o grupo de reflexão.

O IISS estima que a Rússia pode "manter o seu ataque à Ucrânia por mais dois ou três anos, ou talvez até mais".

O relatório surge no momento em que a invasão russa da Ucrânia se aproxima do seu segundo aniversário, com as forças de Moscovo a levarem a cabo uma série de ofensivas ao longo dos quase mil quilómetros da linha da frente, numa tentativa de quebrar o que o antigo general de topo da Ucrânia descreveu no ano passado como um "impasse".

Entretanto, a Ucrânia está a mudar para uma posição mais defensiva, depois de a sua muito apregoada contraofensiva no verão passado não ter conseguido colher os ganhos desejados, e à medida que se debate com as suas próprias limitações de mão de obra e o fornecimento de munições do Ocidente começa a secar.

O Senado dos Estados Unidos aprovou na terça-feira um projeto de lei de ajuda externa de mais de 80 mil milhões de euros, incluindo mais de 50 mil milhões de euros em apoio à Ucrânia, criando um confronto com a Câmara dos Representantes, já que o presidente Mike Johnson disse que não planeia levar o projeto o plenário.

No relatório anual separado do Balanço Militar, o IISS disse que os gastos globais com defesa aumentaram 9%, para um recorde de dois biliões de euros em 2023, disse o IISS, à medida que o mundo se ajusta ao que chamou de "era de instabilidade". O mesmo relatório refere que a invasão da Rússia estimulou os países europeus a aumentar os gastos com defesa e fortaleceu a NATO, mas avisa que grande parte do financiamento adicional estava "a lutar para retificar as deficiências de anos de subinvestimento".

Em paralelo, a União Europeia está em vias de falhar "por larga margem" o seu objetivo de entregar à Ucrânia um milhão de obuses de 155 milímetros até março.

"Os governos ocidentais encontram-se mais uma vez numa posição em que têm de decidir se fornecem a Kiev armas suficientes para desferir um golpe decisivo, em vez de armas suficientes para não perder", disse Bastian Giegerich, diretor-geral do IISS.

Perdas intensas

Apesar de a Rússia ter sofrido perdas "intensas" de veículos blindados desde fevereiro de 2022, o IISS afirmou que "há poucos sinais de que estas perdas irão pôr fim aos combates em breve".

O relatório rastreou as frotas ativas dos principais tanques de batalha (MBTs) da Rússia e da Ucrânia, veículos blindados de transporte de pessoal (APCs), veículos de combate de infantaria (IFVs) e outros equipamentos. O relatório cruzou as perdas indicadas pelas imagens do campo de batalha com outras fontes de informação, incluindo dados divulgados pelo Pentágono e rastreadores de código aberto, mas ressalva que estimar as perdas é uma "ciência imprecisa".

O relatório afirma que o número de MBTs ativos da Ucrânia "permanece próximo dos níveis anteriores à guerra", enquanto o número de APCs e IFVs "aumentou graças ao apoio ocidental". Apesar disso, adverte que as tentativas da Ucrânia de colocar em campo esses veículos adicionais "ultrapassaram o fornecimento de equipamentos", o que significa que algumas unidades não tinham equipamento suficiente para estar perto da força total.

A Rússia, entretanto, perdeu mais de três veículos blindados de combate só no ano passado, segundo o relatório, mas isso foi compensado pela reativação de cerca de 1.200 MBTs e cerca de 2.500 IFVs e APCs do armazenamento. Embora isto tenha significado trocar "qualidade por quantidade", a Rússia também foi capaz de fabricar novos veículos. Os autores concluíram que a Rússia poderia manter a sua atual taxa de desgaste durante três anos, ou talvez mais.

O relatório também descreve em pormenor como, apesar das sanções internacionais, a economia russa se revelou resistente e aumentou as despesas com a defesa para 2024.

"A Rússia aumentou o seu orçamento oficial de defesa para 2024 em mais de 60% em relação ao ano anterior. A despesa militar total representa agora um terço do seu orçamento nacional e atingirá cerca de 7,5% do PIB, assinalando a concentração no seu esforço de guerra", afirmou Giegerich.

Tanques do exército russo em missão na Ucrânia (Ministério da Defesa da Rússia)

O Royal United Services Institute (RUSI), outro grupo de reflexão, publicou esta semana o seu próprio relatório sobre a mudança de objectivos e capacidades militares da Rússia.

"A Rússia ainda mantém o objetivo estratégico de subjugar a Ucrânia. Agora acredita que está a ganhar", pode ler-se no relatório, que explica que a Rússia procurará atingir o seu objetivo em três fases.

Em primeiro lugar, procurará manter a pressão ao longo da linha da frente ucraniana, drenando as suas munições e mão de obra.

"Paralelamente a este esforço, os serviços especiais russos têm a tarefa de quebrar a determinação dos parceiros internacionais da Ucrânia em continuar a fornecer ajuda militar", diz o relatório.

Depois, quando as reservas de munições ucranianas estiverem esgotadas, a Rússia montará novas operações ofensivas para obter vantagens significativas no campo de batalha, numa tentativa de ganhar influência sobre Kiev "para forçar a capitulação nos termos russos".

A Rússia planeia alcançar esta vitória até 2026, segundo o relatório.

Os autores sublinharam, no entanto, que este resultado pode ser evitado "se os parceiros da Ucrânia continuarem a fornecer munições suficientes e apoio à formação" das forças armadas ucranianas, a fim de neutralizar os ataques da Rússia em 2024.

"Se a Rússia não tiver perspetivas de ganhos em 2025, dada a sua incapacidade de melhorar a qualidade das suas forças para operações ofensivas, então terá dificuldade em forçar Kiev a capitular em 2026", afirma o relatório.