Barragem destruída na Ucrânia. Milhares de pessoas estão em risco e já há localidades inundadas

A barragem da central hidroelétrica de Nova Kakhovka foi destruída na madrugada desta terça-feira, um ato que a Ucrânia considera ser da responsabilidade da Rússia.

Durante as primeiras horas do dia, vários vídeos que circularam pelas redes sociais mostram um enorme fluxo de água a atravessar a barragem destruída.

This video shows the Kakhovka Hydroelectric Power Plant. Around 16,000 people's homes in Kherson Oblast are located in "critical risk" zones for flooding after Russian forces blew up the plant. 📽️: President Zelensky / Telegram pic.twitter.com/RmwvtYdvpa — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 6, 2023

Nas redes sociais, a Polícia Nacional da Ucrânia e o governador da região de Kherson mandaram evacuar várias povoações em risco de serem inundadas, incluindo parte da cidade de Kherson.

Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:

🔹вимкнути всі електроприлади 🔹взяти документи і речі першої необхідності 🔹подбати про близьких і домашніх улюбленців 🔹 виконувати інструкції рятувальників та поліцейських 👇👇👇 — МВС України (@MVS_UA) June 6, 2023

"O nível da água está a subir e todos que estão na zona de perigo devem desligar todos os aparelhos elétricos, levar documentos essenciais, cuidar de entes queridos e animais de estimação, e seguir as instruções dos socorristas e policias", pode ler-se nas recomendações publicadas pelas autoridades.

De acordo com o governador militar ucraniano da região de Kherson, Oleksandr Prokudin, há cerca de 16 mil pessoas em risco devido à destruição da barragem de Nova Kakhovka, e garante que já há localidades "parcial ou totalmente inundadas".

"A partir das 07:30 [05:30 em Portugal Continental], as seguintes povoações ficaram parcial ou totalmente inundadas: Tyahynka, Lvov, Odradokamyanka, no distrito de Beryslav, Ivanivka, Mykilske Tokarivka, Poniativka, Bilozerka e o bairro Ostrov de Kherson, no distrito de Kherson. Sabemos que outras povoações vão ser inundadas e estamos preparados para isso. Cerca de 16 mil pessoas na margem direita da região de Kherson encontram-se na zona crítica", escreveu Prokudin no Telegram.

Nas redes sociais, já começaram a surgir as primeiras imagens das localidades inundadas, como é o caso do bairro de Korabel, situado numa ilha e parte integrante da cidade de Kherson.

Відео з мікрорайону Корабел у Херсоні станом на ранок 6 червня. Затоплені приватні будинки, гаражі, вода прибуває. Відео Суспільного pic.twitter.com/yQkkQaI4Ac — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

Em reação, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou os “terroristas russos” de destruir a barragem.

“A destruição da barragem da central hidroeléctrica de Kakhovka apenas confirma ao mundo inteiro que eles têm de ser expulsos de todos os cantos do território ucraniano. Não lhes deve ser deixado um único metro, porque eles usam cada metro para o terror. Só a vitória da Ucrânia devolverá a segurança. E essa vitória há-de chegar. Os terroristas não serão capazes de parar a Ucrânia com água, mísseis ou qualquer outra coisa", escreveu Zelensky no Twitter.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

No Telegram, Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial ucraniano, também acusou a Rússia de "ecocídio".

"Os russos serão responsáveis pela possível privação de água potável para as pessoas na região de Kherson e na Crimeia, e pela possível destruição de algumas povoações e da biosfera. As suas ações constituem também uma ameaça para a central nuclear [de Zaporizhzhia]."

Existe, de facto, muita preocupação em torno da integridade da maior central nuclear da Europa. No entanto, a Energoatom, apesar de reconhecer que o complexo pode ser afetado negativamente, já esclareceu que, para já, a situação “está sob controlo”.

"A água da barragem de Nova Kakhovka é necessária para que a central receba energia para as turbinas e para os sistemas de segurança. O reservatório de arrefecimento da estação está agora cheio: às 8:00 da manhã, o nível da água é de 16,6 metros, o que é suficiente para as necessidades da estação", afirmou a empresa, citada pelo The Guardian.

O lado russo também já reagiu à destruição da barragem e, previsivelmente, culpou a Ucrânia. "A destruição da central hidroelétrica é uma catástrofe criada pelas autoridades ucranianas e por aqueles que as controlam. Um regime ucraniano fantoche", acusou Vladimir Leontiev, autarca russo da cidade de Nova Kakhovka, citado pela RIA Novosti.