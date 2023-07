Quem fez, o que fez, quando, como: o ataque à ponte da Crimeia, ponto da situação (e como EUA e Reino Unido acabaram evocados)

O ataque e as vítimas

A ponte que liga a Crimeia à Rússia foi atacada durante a madrugada desta segunda-feira. As explosões fizeram dois mortos e uma criança ficou ferida, segundo as autoridades locais. De acordo com o governador da cidade russa de Belgorod, Viacheslav Gladkov, as vítimas são um casal e a filha.

O ataque ocorreu por volta das 01:20, de acordo com os relatos dos habitantes locais que dizem ter ouvido duas explosões, segundo a agência de notícias EFE.

O Ministério dos Transportes russo diz que há "danos na estrada em secções da ponte da Crimeia", que liga a península ocupada à Rússia, mas os pilares estão intactos, indicou a agência de notícias russa TASS.

Inicialmente, as circulações rodoviária, ferroviária e de ferries foram suspensas. Entretanto, a tráfego ferroviário já foi retomado, com pelo menos um comboio a já ter saído de Kerch, na Crimeia, em direção a Moscovo, na Rússia.

Acusações

Nas horas seguintes ao incidente seguiram-se as já habituais trocas de acusações. O Kremlin culpa a Ucrânia mas também os Estados Unidos e o Reino Unido.

“O ataque desta segunda-feira contra a ponte da Crimeia foi levado a cabo pelo regime de Kiev. Um regime terrorista e que tem todas as características de um grupo de crime organizado internacional",diz a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova. “As decisões foram tomadas por oficiais ucranianos com participação direta dos serviços de informação e de políticos dos Estados Unidos e Reino Unido, que controlam esta estrutura estatal terrorista.”

A reivindicação

"Foi difícil chegar à ponte mas acabámos por conseguir", afirma um representante do SBU – os serviços secretos ucranianos - citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform. A mesma fonte salienta que a ponte é um alvo legítimo para a Ucrânia, uma vez que foi construída em território ucraniano ocupado.

A agência cita fontes não identificadas do SBU e da Marinha do país. De acordo com as mesmas fontes, o ataque foi realizado no domingo à noite por drones marítimos que se deslocaram à superfície da água e danificaram a estrutura

O que falta saber

Além das informações avançadas pela agência de notícias ucraniana Ukrinform, não há qualquer reinvindicação. Não existe também qualquer confirmação do lado ucraniano sobre o número de vítimas.

A última incógnita prende-se com o atual estado estrutural da ponte da Crimeia. A maior dúvida prende-se com a condição em que ficou o pavimento alcatroado após o ataque, com os dois lados do conflito a partilharem diferentes versões.

No entanto, vídeos e imagens verificados pela Sky News demonstram os estragos no pavimento nas duas direções da ponte da Crimeia.

Both spans of the Kerch road bridge appear to be badly damaged. It will take months to repair them. pic.twitter.com/GR4Izf2gmR — Benjamin Pittet (@COUPSURE) July 17, 2023

A importância da ponte da Crimeia

A ponte de 19 quilómetros, inaugurada em 2018, é a principal ligação terrestre entre a Rússia e a península da Crimeia.

A ligação, que atravessa o estreito de Kerch, foi danificada em outubro por um camião armadilhado e precisou de meses de reparações antes de voltar a funcionar em pleno.

Esta ponte, também com circulação ferroviária, é uma importante artéria de abastecimento para a guerra da Rússia contra a Ucrânia.