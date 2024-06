Mata idoso e esconde corpo em pastelaria de Albufeira durante dois dias

Um jovem de 26 anos foi este sábado detido por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado. Terá assassinado um proprietário de uma pastelaria em Albufeira, tendo escondido o corpo durante dois dias no estabelecimento com o intuito de o ocultar.

A vítima tinha 77 anos e era proprietária do espaço comercial. Segundo comunicado da Polícia Judiciária, o idoso terá sido atacado com uma arma branca na sequência de uma discussão relacionada com dívidas relativas ao arrendamento da própria pastelaria.

Está neste momento a ser levantado o corpo pelo Bombeiros Voluntários de Albufeira. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público, Departamento de Investigação e Ação Penal de Albufeira.

O desaparecimento da vítima tinha já sido participado às autoridades na passada sexta-feira, ao final da noite, pelo filho da vítima.