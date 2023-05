Cabo de grua parte-se e deixa cair mais de uma tonelada de material de construção sobre carro. A condutora saiu ilesa

Uma mulher seguia numa rua de Granada, em Espanha, quando uma palete de material de construção caiu em cima do seu carro. Os cerca de 1.100 quilos de material destruíram o pequeno Smart vermelho, mas a condutora saiu ilesa.

Apesar do aparato, bastou cortar o cinto de segurança para libertar a mulher que, segundo informações oficiais, não sofreu ferimentos graves ou escoriações, escreve o El País. Ainda assim, foi transportada para o hospital.

O material, que tinha como destino o terraço de um prédio de cinco andares, estava a ser levantado a uma altura de cerca de 20 metros por uma grua. Quando estava prestes a atingir esse patamar, o cabo partiu-se, revelaram fontes próximas da investigação. Isso fez com que os 1.100 quilos de material – estimativa da empresa de construção – se precipitassem sobre o carro, que ficou destruído e coberto de pó, pedaços de palete e sacos de material isolante.

As autoridades espanholas investigam agora as circunstâncias do acidente. Nomeadamente, se a empresa de construção terá cumprido todas as medidas de segurança a que está obrigada.

À primeira vista, isso não terá acontecido, uma vez que, segundo o El País, este tipo de manobra não pode ocorrer num local em que exista trânsito. Deverá ser estabelecido um perímetro e o trânsito interrompido, enquanto se efetua a transferência do material.

A empresa teria licença para cortar uma das vias, quando necessário. Mas a posição da grua obrigava a que a carga passasse por cima das duas. O que não estaria previsto na licença pedida.

Para além disso, os investigadores vão ainda apurar se a carga ia além do peso que o guindaste pode suportar e se o cabo estaria em más condições.



As imagens impressionantes do estado em que ficou a viatura foram disponibilizadas pela Polícia Local de Granada, nas redes sociais.