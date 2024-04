Um ferido grave e polícias assistidos após incêndio no Porto

Um homem de 54 anos sofreu queimaduras graves, na sequência de um incêndio que deflagrou esta quarta-feira numa habitação em Ramalde, no Porto.

Três agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que prestaram socorro à vítima, tiveram de receber assistência médica, por inalação de fumos.

O incêndio ocorreu antes das 10:00, na Rua Dom Jerónimo de Azevedo.

A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, aponta a Lusa.

Até ao momento, de acordo com a Proteção Civil, são desconhecidas as causas do fogo, informa a agência noticiosa.