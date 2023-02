Trinta e cinco operacionais combatem um incêndio que deflagrou esta noite num armazém de sucata na localidade de Casal da Anja, no concelho da Marinha Grande, e que causou um ferido ligeiro, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, há a registar “uma vítima com queimaduras ligeiras, que foi assistida no local e não vai ser transportada” para um hospital.

A mesma fonte indicou que o alerta para a ocorrência foi dado pelas 21:00.

Às 22:30 o incêndio ainda estava ativo e era combatido por 35 operacionais, apoiados por 12 veículos, acrescentou.