Bebé de nove meses morre em infantário depois de ter entalado cabeça no gradeamento

Um bebé de nove meses morreu depois de ter ficado com a cabeça entalada no gradeamento do infantário Superninho, no aldeamento Santa Clara, em Parceiros, no concelho de Leiria.

O incidente ocorreu durante a tarde desta quinta-feira, sendo que o alerta foi dado às 17:00. Chegados ao local, os meios ainda tentaram reverter o estado inanimado da criança, mas sem sucesso.

A VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) acabou por confirmou o óbito ainda no local. Estiveram ainda no infantário elementos do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM.

O corpo do bebé de nove meses vai agora ser autopsiado pelo Instituto de Medicina Legal em Leiria.