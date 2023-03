Dados preliminares do gabinete alemão de estatística indicam que a inflação no país subiu mais do que o esperado em fevereiro de 2023. Os números superam o crescimento de janeiro e as expetativas dos analistas, que fixavam o aumento em 9.0%.

Em comparação com janeiro, o aumento de preços - medido pela variação homóloga do índice harmonizado de preços no consumidor - aumentou em 1.0% e supera as previsões de aumento mensal de 0.7%.

Tal como no resto da Europa, o início da guerra na Ucrânia teve um impacto significativo na inflação dos preços dos alimentos e do setor energético. Apesar das medidas decretadas pelo governo para enfrentar a subida generalizada dos preços, a energia registou um aumento de 19.1% este ano, enquanto o preço dos alimentos ascendeu em 21.8%.