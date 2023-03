A inteligência artificial (IA) pode substituir o equivalente a 300 milhões de empregos em tempo integral, segundo um relatório do banco de investimentos Goldman Sachs. Isso poderá significar a perda de um quarto dos postos de trabalho nos EUA e na Europa, mas também pode levar à criação de novos empregos e um a boom de produtividade, uma vez poderá aumentar em 7% o valor anual total de bens e serviços produzidos.

A IA generativa, capaz de criar conteúdo que não se distingue do trabalho humano, é "um grande avanço", diz o relatório, que procura ter uma nota positiva.

O relatório conclui que o impacto da IA varia em diferentes setores - 46% das tarefas administrativas e 44% nas profissões jurídicas podem ser automatizadas, mas apenas 6% na construção e 4% na manutenção.

"A única coisa de que tenho certeza é que não há como saber quantos empregos serão substituídos pela IA generativa", disse Carl Benedikt Frey, futuro diretor de trabalho da Oxford Martin School, da Universidade de Oxford, à BBC News. “O que o ChatGPT faz, por exemplo, é permitir que mais pessoas com habilidades medianas de redação produzam ensaios e artigos. Os jornalistas enfrentarão, portanto, mais concorrência, o que reduzirá os seus salários, a menos que vejamos um aumento muito significativo na procura por esse trabalho.

"Tome-se como exemplo a introdução da tecnologia GPS e de plataformas como a Uber. De repente, conhecer todas as ruas de Londres passou a ter muito menos valor - e, portanto, os motoristas experientes tiveram grandes cortes salariais, de cerca de 10%, de acordo com nossa investigação. O resultado foram salários mais baixos, não menos motoristas."

“Nos próximos anos, a IA generativa provavelmente terá efeitos semelhantes em um conjunto mais amplo de tarefas criativas”, concluiu.

Segundo o relatório, 60% dos trabalhadores estão em ocupações que não existiam em 1940. Mas outras estudos sugerem que a mudança tecnológica que está a acontecer sobretudo desde a década de 1980 deslocou trabalhadores mais rapidamente do que criou empregos.

O impacto a longo prazo da IA, no entanto, é altamente incerto, disse o diretor-executivo do think tank da Resolution Foundation, Torsten Bell, à BBC News. "Não sabemos como a tecnologia vai evoluir ou como as empresas vão integrá-la na forma como trabalham", sublinhou. "Isso não quer dizer que a IA não vai interferir na maneira como trabalhamos - mas devemos concentrar-nos também nos ganhos potenciais do aumento da produtividade e de termos serviços mais baratos."