Com apenas 15 anos, um jovem do Mississipi, James Chilimigras, prepara-se para entrar numa Universidade de Direito, tendo oportunidade de se poder vir a tornar a pessoa mais nova de sempre a conseguir um Doutoramento em Direito.

Em 2022, James fez o exame de Direito para se candidatar a esta escola e conseguiu o resultado de 174 pontos, a pontuação mais alta do seu estado, segundo o canal de notícias local WLOX.

O jovem já detém uma Licenciatura e um Mestrado pela Universidade Western Governors, uma Universidade onde alunos se formam via online e de forma mais acessível do que é comum nos Estados Unidos e agora está prestes a acrescentar o Doutoramento ao seu currículo. À WLOX, o aluno disse que até maio irá decidir onde será a sua futura academia, mas está determinado: “Eu vou estar na Universidade de Direito em Agosto e vai ser presencialmente. Isso vai ser interessante”, conta ao canal.

Nos Estados Unidos, o curso de Direito tem a duração de 3 anos e, se James o conseguir terminar dentro do tempo, poderá vir a fazer parte do grupo das pessoas mais novas no mundo a conseguir tirar este curso.

“Sempre soubemos que ele era dotado, mas não esperávamos que ele alcançasse tanto em tão pouco tempo”, partilham os pais do jovem ao WLOX.

John e Erin Chilimigras contam que cedo perceberam que o seu filho era muito inteligente. Aos dois anos, ele já falava corretamente, com frases completas e, aos 12, já estava a receber um diploma na escola secundária St John Paul the Great.

Mas nem tudo foi fácil, ao contrário do que se possa presumir, James teve algumas dificuldades na leitura, apesar do seu interesse. Nesse sentido e para compreender como “é que a mente dele trabalhava”, os pais recorreram a alguma ajuda exterior.

Para explicar o seu percurso, James apenas diz ter uma enorme vontade de aprender e de se desafiar. E garante: “Os meus pais fizeram um bom trabalho a continuar a desafiar-me”.