O ator Jeremy Renner estava a tentar impedir que o seu enorme limpa-neves escorregasse e atropelasse o seu sobrinho quando foi puxado para baixo do veículo e esmagado, segundo o relatório feito pelo gabinete do xerife de Nevada sobre o incidente.

O ator de "Vingadores", de 52 anos, tinha estado a limpar a neve junto à casa na manhã de Ano Novo e também usou o veículo para rebocar a carrinha do seu sobrinho, já adulto, para a estrada. Mas, depois, o limpa-neves começou a “deslizar para o lado” e “começou a rolar pela colina abaixo”, disse Renner aos investigadores. Nesse momento, o ator saltou do limpa-neves.

Só que Renner percebeu que o limpa-neves iria atropelar o sobrinho e, para evitar um acidente, decidiu tentar voltar a subir para o veículo para desviá-lo.

Segundo o relatório, a luz indicadora de travão, no tabelier do limpa-neves, não estava ligada e "alguns problemas mecânicos" poderão ter contribuído para o acidente, mas a ativação do travão teria impedido o veículo de avançar.

“Embora o Pistenbully tivesse alguns problemas mecânicos, acredita-se, com base na nossa inspeção mecânica, que o travão impediria o Pistenbully de avançar. Quando Renner tentou parar ou desviar o Pistenbully para evitar ferimentos (do seu sobrinho), ele foi puxado para baixo do veículo e atropelado", lê-se no relatório a que a CNN Internacional teve acesso. O ator foi "esmagado" pelo enorme veículo e ficou com dificuldade em respirar.

O sobrinho conseguiu ajudar Renner até à chegada dos bombeiros, afirma o relatório. Renner foi levado de helicóptero ao hospital, onde ficou durante mais de duas semanas, passando por pelo menos duas cirurgias. Há alguns dias, o ator publicou uma foto nas redes sociais onde aparece a fazer exercícios de reabilitação:

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA