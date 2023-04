Arrancou esta sexta-feira o satélite que vai estudar Júpiter e três das suas maiores luas com potencialidades de albergarem vida, numa missão com assinatura portuguesa. Depois de um lançamento falhado, a Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou que a segunda tentativa foi bem-sucedida.

LIFTOFF of @ariane5 #VA260 with @ESA_JUICE on 14 April 2023: #DestinationJupiter! pic.twitter.com/cV6YDjJXZD