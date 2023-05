Kate Winslet deixa apelo "aos que têm poder" nas redes sociais: "Queremos os nossos filhos de volta"

Kate Winslet venceu o prémio BAFTA de Melhor Atriz Principal - o quarto BAFTA da sua carreira - com o drama 'I am Ruth', no qual interpreta Ruth, a mãe de Freya, uma adolescente que se distancia cada vez mais da vida real à medida que a internet consome o seu quotidiano entre scrolls nas redes sociais.

Um filme que, segundo a atriz, "foi feito para pais e filhos, para famílias que se sentem reféns dos perigos do mundo da internet". Foi assim que a atriz o descreveu, num discurso emocionado perante a audiência da cerimónia.

É "para pais que desejam poder comunicar com os seus filhos adolescentes, mas que já não o conseguem fazer, e para jovens viciados em redes sociais e as suas facetas mais obscuras". E foi para estes últimos que Kate Winslet dedicou grande parte do seu discurso de aceitação do prémio, apelando para que peçam ajuda e não deixem que as suas vidas sejam desperdiçadas atrás de um ecrã de telemóvel.

"As vossas vidas não têm de ser assim", afirmou, olhando diretamente para a câmara. "Para os jovens que estão a ouvir e que se sentem presos num mundo que não é saudável: por favor, peçam ajuda. Não há que ter vergonha nenhuma em admitir que se precisa de apoio."

A atriz não deixou de fora aqueles que "estão no poder" e que têm, de facto, a possibilidade de "fazer a diferença" neste tema. "Por favor, eliminem os conteúdos nocivos. Queremos os nossos filhos de volta", apelou.

Se o tema já era particularmente importante para a atriz, que sempre foi publicamente contra as redes sociais, tornou-se ainda mais pessoal com a interpretação deste papel, uma vez que foi a primeira vez que contracenou com a sua filha na vida real, Mia Threapleton, de 22 anos, fruto do seu primeiro casamento, com o realizador Jim Threapleton.

No momento do discurso perante a audiência, Winslet não escondeu a emoção e o orgulho na filha: "Se pudesse cortar este prémio ao meio, daria uma parte à minha filha, Mia Threapleton. Conseguimos isto juntas, filha."

“Houve dias em que foi toda uma agonia vê-la bater tão fundo, chegar a territórios emocionais que metem tanto medo. Cortava-me a respiração", admitiu.

Esta não é a primeira vez que Kate Winslet fala sobre o assunto das redes sociais: numa entrevista à BBC, divulgada em dezembro de 2022, a propósito do lançamento da longa-metragem, a atriz revelou que nenhum dos seus três filhos - Mia, Joe, de 19 anos, e Bear, de 9 anos - tem telemóvel.

“Estranhamente, existem muitos perfis falsos em meu nomes e dos meus filhos. Mas é possível dizer: ‘Não, não podes ter um perfil. Não podes porque quero que aproveites a vida. Quero que sejas uma criança, quero que olhes para as nuvens, não que tires fotos delas e as publiques numa página do Instagram e só depois decidas se vale ou não a pena olhar para elas'."

“Muitas vezes há uma manipulação muito simples da autoestima, mas, numa escala maior e mais sombria, a manipulação da autoestima dos jovens chega a um ponto em que eles perdem completamente o sentido de quem são e não sabem como comunicar com os amigos, incluindo com as suas famílias. Obviamente que isto é um problema grave. Não deixem que os vossos filhos tenham um telemóvel se são demasiado pequenos para saber o que fazer com ele", aconselhou, na altura.