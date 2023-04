A queda de um helicóptero das Forças Armadas do Mali, que regressava no sábado de uma missão contra extremistas islâmicos, causou a morte dos três tripulantes e feriu seis civis, disse o Governo de transição do país.

O incidente ocorreu durante uma operação "de vigilância aérea", referiu, em comunicado, a junta militar que governa o Mali.

O helicóptero caiu sobre uma casa no bairro de Missabougou, na capital Bamako, disseram testemunhas à agência de notícias Efe.

Equipas de emergência e os bombeiros foram enviados para o local.

A queda do helicóptero ocorreu no mesmo dia em que a cidade de Sevaré, na região de Mopti, no centro do Mali, sofreu um ataque suicida com um carro-bomba que deixou dez civis mortos e outros 61 feridos, além de ter ainda provocado a morte de 28 terroristas.

Na semana passada, uma delegação oficial do Mali foi emboscada perto da cidade de Nara, numa região assolada por ataques de extremistas islâmicos.

O ataque, reivindicado na sexta-feira por um grupo filiado à Al-Qaeda, o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (GSIM, ou Jnim na sigla em árabe), custou a vida do chefe de gabinete do coronel Assimi Goïta, presidente da transição, e, pelo menos, a outras duas pessoas.

O Mali, com presença de grupos leais ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, sofre de elevados níveis de insegurança, com ataques terroristas semanais contra militares e civis.

O país é governado por uma junta militar, no poder após dois golpes de Estado, que não controla áreas no leste e no norte do país, onde estes grupos e também as milícias tribais tuaregue estão ativos.