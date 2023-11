Homem hospitalizado após ser esfaqueado pelo irmão em Matosinhos. Mãe de ambos tentou separar briga e também ficou ferida

Uma mulher ficou ferida com gravidade depois de ter tentado separar os dois filhos, depois de estes se envolverem em desacatos.

O caso conteceu no Bairro dos Pescadores, em Matosinhos, e resultou na detenção de um dos homens.

O suspeito, de 51 anos, foi detido por agredir o irmão com recurso a uma faca, a qual utilizou para desferir golpes no pescoço e abdómen da vítima, que teve de ser transportada para o Hospital de São João, no Porto, também com ferimentos graves.

A Polícia Judiciária efetuou recolha de vestígios de sangue no local do crime, sendo que o suspeito está a aguardar ida ao tribunal.