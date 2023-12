Pelo menos 14 mortos em confronto entre populares e criminosos no México

Pelo menos 14 pessoas foram mortas sexta-feira em Texcaltitlán, uma cidade no centro do México, num violento confronto entre populares e criminosos que tentavam extorquir-lhes dinheiro, informaram as autoridades locais.

"Foram registadas as mortes de 14 pessoas, 11 das quais parecem pertencer a um grupo criminoso e três são residentes locais", informou a secretaria de estado da Cidade do México em comunicado, acrescentando que há quatro feridos, baleados, e duas outras pessoas estão desaparecidas.

De acordo com a imprensa mexicana, os criminosos eram membros do grupo criminoso La Familia Michoacana, que se deslocaram a uma aldeia agrícola em Texcaltitlán para extorquir dinheiro aos habitantes. Os habitantes da aldeia organizaram-se para os encontrar e confrontar.

Um vídeo difundido por vários meios de comunicação social locais mostra o momento que antecedeu o confronto, quando cerca de 50 habitantes se reuniram num campo desportivo e gritaram para cerca de dez pessoas armadas com armas de fogo.

De repente, soaram tiros, algumas pessoas caíram e os populares precipitaram-se sobre os criminosos, com paus e facas.

Desde o lançamento de uma controversa ofensiva militar antidrogas em 2006, a taxa de homicídios do país triplicou para 25 por 100.000 habitantes.

O México registou mais de 420.000 homicídios desde o lançamento da ofensiva militar.