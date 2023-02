Seis pessoas, incluindo três agentes da polícia, morreram em tiroteios em dois estados diferentes do México num só dia, avançaram as autoridades mexicanas.

No município de Salinas Victoria, a cerca de 37 quilómetros da cidade de Monterrey, capital do estado de Nuevo León, no norte do México, três agentes da polícia municipal que estavam de folga foram abatidos a tiro por desconhecidos, na quinta-feira.

O Departamento de Segurança e Trânsito do município disse que o triplo homicídio aconteceu cerca 18:30 (00:30 de hoje em Lisboa).

Este não é o primeiro ataque a polícias em Salinas Victoria, que se tornou numa zona de tensão, onde grupos do crime organizado lutam para impor a sua própria lei.

Em janeiro, um confronto que opôs a Força Civil de Nuevo León e agentes municipais contra homens armados, na comunidade Los Villarreales, deixou três polícias mortos.

Na altura, o governador de Nuevo León Samuel García prometeu encontrar os responsáveis pelas mortes.

Dados da organização civil Causa em Comum indicam que, no ano passado, foram assassinados 17 agentes da polícia em Nuevo León.

Também na quinta-feira, o Ministério Público do estado de Oaxaca, no sul do país, disse que duas mulheres e um homem foram mortos na comunidade de Tierra Blanca, em Santiago Juxtlahuaca.

O município fica situado na região montanhosa de Triqui, onde conflitos entre organizações indígenas já obrigaram uma centena de famílias a abandonar as suas terras para a Cidade do México, ou para outras comunidades em Oaxaca.

As três vítimas mortais, e um homem que ficou ferido sem gravidade, são membros do Movimento de Unificação da Luta Triqui (MULT), uma das duas organizações com maior presença política na região.

Depois do ataque, simpatizantes do movimento protestaram em frente ao palácio do governo de Oaxaca, onde exigiram justiça para as vítimas, supostamente assassinadas por rivais do Movimento de Unificação da Luta Triqui Independente (MULTI).

MULT e MULTI são duas organizações indígenas que estão em conflito há mais de três décadas naquela região.

"Mais uma vez somos vítimas de um assassínio covarde, eles fizeram uma emboscada aos irmãos da comunidade Tierra Blanca, este ataque faz parte da investida do grupo paramilitar chamado MULTI", denunciou um líder do MULT Octavio de Jesús Díaz.

Seis pessoas da comunidade Tierra Blanca foram mortas em pelo menos 27 ataques ocorridos desde 2020, acrescentou o ativista indígena.