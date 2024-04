Homem sente-se mal num voo de balão de ar quente e pede para aterrar. Minutos depois, foi encontrado morto no Alqueva

Um homem de 55 anos faleceu este domingo, após um acidente com um balão de ar quente no Alqueva, no Alentejo. Ao que a CNN Portugal apurou, o homem terá tido um ataque de pânico no balão de ar quente e pediu à empresa turística para aterrar. Foi encontrado momentos depois, já sem vida, na barragem de Alqueva. A Polícia Judiciária está a investigar.