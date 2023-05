"Diplomacia canina": Turquia ofereceu um cão ao México como agradecimento pela ajuda humanitária após sismos

O exército mexicano deu as boas-vindas a um cão oferecido pela Turquia como agradecimento pela ajuda humanitária prestada pela equipa de resgate mexicana nos sismos que abalaram o país em fevereiro deste ano.

Num ato descrito pelo El País como um presente de "diplomacia canina", Arkadas, um pastor alemão, foi recebido pelo exército mexicano numa cerimónia oficial que contou com a com presença do embaixador turco Ílhan Kermal. Durante o evento, o cão esteve vestido a rigor, envergando um colete verde com a bandeira do México.

O pastor alemão nasceu no início de janeiro e o seu nome foi escolhido numa votação no Facebook do exército na qual venceu a palavra turca para 'amigo', Arkadas. De acordo com a CNN Internacional, o exército irá treinar o cão de quatro meses para integrar a equipa de busca e de resgate, uma equipa altamente especializada em localizar sobreviventes ,sendo o México um país propenso a sismos e outros desastres naturais.

Em fevereiro deste ano, o exército mexicano ajudou a resgatar sobreviventes do sismo que deixou mais de 50 mil mortos na Turquia. Durante uma das missões de resgate, o cão Proteo faleceu e foi homenageado pelo exército como um herói.

O Ministério da Defesa mexicano publicou uma mensagem no Twitter em nome de Arkadas, na qual o cão agradeceu aos seus amigos no México por o receberem "tão calorosamente". "Prometo fazer o melhor para ser um excelente cão de busca e resgate."

Hola ¡Soy Arkadaş y quiero que me conozcas! ¡Gracias a mis amigos de México quienes me recibieron con mucho cariño, prometo dar lo mejor para ser un gran perro de búsqueda y rescate! pic.twitter.com/zeQkNwGLQT — @SEDENAmx (@SEDENAmx) May 3, 2023

Num vídeo partilhado no Youtube, o exército mexicano descreve Arkadas como "um mensageiro do povo turco", "um sinal de esperança, solidariedade e agradecimento".

"És o herdeiro da história de lealdade (de Proteo)", refere-se ainda.