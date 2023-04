“Amei-te durante três verões, agora, querido, quero-os a todos”. Esta é a frase, retirada de uma música de Taylor Swift, com que Millie Bobby Brown - Eleven para os fãs de Stranger Things - anunciou o seu noivado, aos 19 anos de idade.

A história da atriz e do ator Jake Bongiovi começou no Instagram, em 2021, como a própria contou numa entrevista à revista Wired, e oficializa-se, agora, na mesma plataforma.

Na publicação onde Millie dá a conhecer aos seus 62 milhões de seguidores a novidade, os dois aparecem, numa foto a preto e branco, abraçados. O anel no dedo esquerdo anelar da atriz chamou a atenção dos internautas. “Ela está noiva?”, “O melhor casal”, "Parabéns".

Apesar da emoção, alguns fãs mostraram-se surpreendidos com o anúncio.



can’t believe the stranger things kids were like what, 11/12 when they first started shooting and now millie bobby brown is going to show up to the season 5 set ENGAGED???!!! 😭😭😭