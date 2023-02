O Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) entre 1994 e 1997, Almirante Ribeiro Pacheco, faleceu segunda-feira aos 66 anos, vítima de doença prolongada, informou a Marinha, lamentando a morte e destacando a sua carreira.

"A Marinha lamenta profundamente o falecimento do Almirante João José de Freitas Ribeiro Pacheco e envia as mais sentidas condolências à família enlutada", afirma, em comunicado hoje divulgado.

Lembrando ter sido Chefe do Estado-Maior da Armada entre 28 de março 1994 e 1 de abril 1997, a Marinha destaca a sua "carreira brilhante", com funções no mar e em terra.

O almirante comandou o NRP “Canopus" e o NRP Almirante Magalhães Corrêa, o Destacamento nº 7 de Fuzileiros Especiais, em comissão na Guiné, e foi ainda Capitão dos Portos de Cabo Verde, comandante do Corpo de Fuzileiros, Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, Superintendente dos Serviços do Pessoal, Diretor do Instituto de Defesa Nacional, entre outros cargos.

Ribeiro Pacheco foi agraciado com condecorações, como a da Ordem da Torre e Espada, Medalha da Cruz de Guerra, Ordem Militar de Avis - Grã-Cruz, entre outras.