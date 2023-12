Pescador morre na Ponta da Carrapateira em Aljezur

Um pescador de 58 anos morreu esta madrugada na zona da Ponta da Carrapateira, no concelho de Aljezur, distrito de Faro, desconhecendo-se as causas que estarão na origem da morte, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo um comunicado, “o corpo foi encontrado esta manhã numa zona de muito difícil acesso por populares, tendo sido confirmado pelo drone dos Bombeiros Voluntários de Aljezur”.

A AMN diz desconhecer as causas que estão na origem da morte, que teve lugar depois de, alegadamente, a vítima ter saído de casa para pescar a partir de terra na zona da Ponta da Carrapateira, no concelho de Aljezur.

O alerta foi dado por amigos da vítima, cerca das 23:50 de quinta-feira, “a informar que o pescador não tinha regressado da atividade da pesca”.

A nota refere que foram “de imediato” iniciadas buscas no local por elementos do comando local da Polícia Marítima de Lagos e dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, apoiados por um drone e populares que se encontravam na zona.

O comunicado acrescenta que as buscas foram interrompidas de madrugada, devido à “fraca visibilidade”, tendo as operações sido retomadas cerca das 07:00 desta sexta-feira, com a ajuda dos tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres.

“A vítima foi retirada da zona de maré e posteriormente transportada pelos tripulantes da Estação Salva-vidas para o cais da Estação Salva-vidas de Sagres, onde será declarado o óbito pela delegada de saúde”, segundo o comunicado.

A nota informa que, depois de se contactar o Ministério Público, o corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima está a prestar apoio aos familiares da vítima, tendo o comando local da Polícia Marítima de Lagos tomado conta da ocorrência, conclui a nota.