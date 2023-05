Embriagada e a alta velocidade. Portuguesa de 22 anos apanhada na Suíça

A portuguesa, de 22 anos, foi mandada parar duas vezes no mesmo dia, e com pouco tempo de diferença. Das duas vezes foi apanhada em infração - alta velocidade e álcool no sangue.

A jovem mulher conduzia um Mercedes entre as localidades suíças de Allaman e Morges a 235 km/h (230 km/h após correção) quando foi mandada parar pela polícia. Pouco depois, voltaria a ser interpelada pelas autoridades do cantão de Vaud. Desta vez, após a realização do 'teste do balão', confirmou que se encontrava embriagada. A taxa de alcoolemia era de 0,56 mg/l, diz o jornal 24 heures, que avançou a notícia.

As infrações aconteceram na última semana e resultaram no arresto do carro de alta cilindadrada da jovem. Será também alvo de uma processo criminal.

Segundo o jornal suíço, a portuguesa foi apanhada a conduzir a 230 km/h numa hora onde o máximo permitido são 80 km/h, uma contraordenação grave sancionada na Suíça com pena de prisão de 12 meses a 4 anos de prisão e interdição de conduzir durante dois anos. Por ora, viu-lhe ser apreendida a carta, poderá ficar também ficar sem o veículo.