Doou esperma, que gerou mais de 550 crianças. Agora, Jonathan M. está proibido de voltar a doar esperma. O neerlandês, de 41 anos, pode ser multado em mais de 100 mil euros, caso desobedeça a decisão do tribunal, escreve a BBC.

Depois de ser proibido de doar esperma nos Países Baixos, o homem começou a fazê-lo no estrangeiro e através de serviços online, acabando por gerar mais de 500 crianças.

Jonathan M. foi processado pela Dutch Donorkind Foundation, que protege os direitos das crianças geradas através das doações, e pela mãe de um dos seus filhos.

Um tribunal de Haia ordenou que fornecesse uma lista de clínicas onde doou o esperma e que ordenasse que o destruíssem.



Nos Países Baixos, cada dador pode ter no máximo 25 filhos em 12 famílias. Uma regra que visa evitar o incesto involuntário. Para além disso, previne a possibilidade de as crianças terem muitos irmãos de famílias diferentes, com os quais seria impossível criar laços.

Segundo o tribunal, Jonathan M. terá ajudado a gerar entre 550 e 600 crianças, desde que começou a doar esperma em 2007.