Agarrou na cabeça de uma mulher e encostou-a ao metro em movimento. Vítima está em estado crítico e tetraplégica

No passado domingo, Kamal Semrade, de 39 anos, apanhou o metro e saiu na estação de Lexington Avenue/63rd Street por volta das 6:00, em Nova Iorque. Ao seu lado, saiu também da carruagem uma mulher de 35 anos. Já na plataforma, Semrade surpreendeu a vítima por trás, agarrou na cabeça dela e encostou-a ao metro que iniciava viagem naquele momento.

A notícia avançada pelo jornal norte-americano The New York Times dá conta de que o suspeito acabou por ser detido na segunda-feira num abrigo para pessoas em situação de sem-abrigo perto do Aeroporto de La Guardia e, na terça-feira, foi acusado de tentativa de homicídio. Kamal não pagou a fiança e acabou por ficar em prisão preventiva.

Por outro lado, a mulher foi imediatamente transportada para o hospital com lesões na coluna e vários cortes na cabeça. Posteriormente, a procuradora norte-americana Carolyn McGuigan revelou que a vítima sofreu uma “fratura da coluna cervical, tem vários dedos partidos, uma laceração do couro cabeludo e ferimentos em quatro artérias principais”, acrescentando que “está paralisada do pescoço para baixo” e que permanece “em estado crítico com risco de vir a sofrer um AVC ou morrer”.

“O incidente foi totalmente não provocado”, garante a procuradora Carolyn McGuigan.

Vítima é Emine Yilmaz Ozsoy, uma ilustradora e designer de 35 anos que nasceu na Turquia.

A polícia de Nova Iorque não divulgou o nome da vítima, mas, entretanto, surgiu uma angariação de fundos online com o propósito de pagar as despesas médicas de uma mulher identificada como Emine Yilmaz Ozsoy, uma ilustradora e designer que emigrou da Turquia para Nova Iorque. Informação que já foi confirmada por vários meios de comunicação norte-americanos.

As câmaras de vigilância foram cruciais para a identificação do suspeito e consequente detenção, neste que foi mais um dos vários incidentes com empurrões no metro de Nova Iorque.

As autoridades norte-americanas olham para este tipo de crimes como atos violentos aleatórios praticamente impossíveis de antecipar e respondeu com um reforço do número de agentes presentes em todas as estações desta que é uma das cidades mais movimentadas do planeta.