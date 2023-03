PODE DESCARREGAR O SIMULADOR AQUI OU CONSULTÁ-LO EM BAIXO

(PARA USAR O SIMULADOR DEPOIS DE O DESCARREGAR PODE USAR O EXCEL, O GOOGLE SHEETS OU O APPLE NUMBERS)

⇔

O Governo anunciou esta quinta-fera um novo apoio extraordinário para pagamento das rendas das casas. Este apoio tem um limite mínimo de €20 e máximo de €200. Podem aceder a este apoio os agregados com taxas de esforço superiores a 35% (ou seja, em que o valor da renda é superior a 35% do rendimento do agregado) e com rendimentos até ao sexto escalão de IRS (ou seja, que aufiram até €38.632 brutos anuais).

Quatro notas adicionais: este apoio vai durar cinco anos; começa a ser pago em junho mas tem efeitos retroativos a contar de janeiro deste ano; é concedido mensalmente e de forma automática, sendo que ao fim de cada ano é reavaliada a situação de cada família beneficiária; estão abrangidos por este apoio os contratos celebrados até 15.03.2023.

Para facilitar os seus cálculos, a CNN Portugal desenvolveu um simulador - pode descarregá-lo AQUI ou consultá-lo em baixo.