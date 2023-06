Morreu o empresário Manuel Fino

Morreu esta madrugada o empresário Manuel Fino, que tinha 98 anos, confirmou o ECO junto da família. O velório vai realizar-se esta quinta-feira em Cascais e o funeral será amanhã em Cascais.

Filho de uma família de Portalegre com negócios no setor dos lanifícios, Manuel Fino ficou conhecido pela sua ligação à Cimpor. Através da holding Investifino, o empresário comprou em 2004 a TDP, empresa instrumental da Teixeira Duarte, onde estava parqueada uma posição de cerca de 10% na Cimpor, na sequência da privatização da cimenteira.

O empresário ingressou no mundo dos negócios na produção de tecidos sintéticos, tendo posteriormente entrado no negócio do vestuário, ao representar a francesa Printemps em Portugal.

EM ATUALIZAÇÃO