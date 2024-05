A patologia poética que faz da Versa tudo o que menos se espera

Um grande ator português (um dos maiores…) disse-me há uns anos e pouco tempo antes de falecer, no final de uma entrevista: “Só morre do coração quem vive intensamente”. Entendi o que disse e o que me quis dizer. Eu sou das que morrem do coração, muitas vezes. Percebeu-me. E eu já percebi que a VERSA também vive, (in)felizmente, com essa patologia poética que ele tão bem diagnosticou.

Intensa. Quente ou Fria. Nunca Morna. Entre o Tudo ou Nada. Nunca um Tudo-Nada. De grandes Paixões, passíveis de Desilusões. Vividas sem Pedir um Tempo. Seja o Bom ou o Mau. Quando chegam, é sempre numa espécie de Superlativo. A VERSA é tudo isto. É MAIS. E é também, tudo o que Menos esperas…

E, (entre)tanto, passaram dois anos. Ou só passaram dois anos. O momento é, assim, um lugar (in)definido. Defino-o num lugar que descobri num curso de documentário, quando uma imagem conta tudo, ou quase tudo, está lá tudo: “Sente-se que a vida passa por aqui…” a expressão que guardei. É muito isto. E consigo ver esse plano sequência destes dois anos de vida que passaram por aqui. Pela VERSA.

A Equipa que já fomos e a que somos (o melhor da VERSA). O evento de lançamento com três Trend Forecasters a revelarem as Tendências e o Futuro do Lifestyle (reconhecido com um Prémio Criatividade Meios&Publicidade). Como chegámos ao Tom Versa. Como resistimos aos primeiros tempos e aos resultados que resistiam em chegar. Tudo o que errámos e corrigimos. O que fomos crescendo. Vejo todos os gifs que trocamos no WhatsApp. Veio tudo em doses duplas de intensidade.

Há dois anos lançámos a VERSA e assumimos com descaramento que seríamos O OUTRO LADO DO LIFETSYLE. E cumprímos. E com resultados. Sem arrogância. Talvez descaramento. Que também é preciso. O mercado estava saturado e não havia espaço para mais um. Fomos, então, O OUTRO.

E vamos continuar a ser TUDO O QUE MENOS ESPERAS. Com mais e novos conteúdos, novas formas de diálogo com quem nos segue, com uma nova campanha de comunicação com criatividade da Funnyhow e que nos aproxima de quem nos lê. Mas, Never let them know your next move...