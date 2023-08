Elas tomaram Ozempic ou Wegovy. Agora os seus estômagos estão paralisados

Joanie Knight tem uma mensagem para quem está a pensar em tomar medicamentos como o Ozempic ou o Wegovy, que se tornaram populares pela enorme perda de peso que podem ajudar as pessoas a atingir.

“Gostava de nunca lhes ter tocado. Gostava de nunca ter ouvido falar deles em toda a minha vida”, disse Knight, 37 anos, de Angie, no estado do Louisiana, EUA. “Este medicamento tornou a minha vida num inferno. Um inferno enorme. Custou-me dinheiro. Custou-me muito stress; custou-me dias e noites e viagens com a minha família. Custou-me muito, e não vale a pena. O preço é demasiado elevado”.

Brenda Allen, 42 anos, de Dallas, sente o mesmo. O seu médico receitou-lhe Wegovy para perder peso.

“E mesmo agora, que já não tomo o medicamento há quase um ano, continuo a ter muitos problemas”, disse Allen. E afirmou que esteve recentemente nos serviços de urgência depois de ter vomitado tanto que ficou desidratada.

Emily Wright, 38 anos, professora em Toronto, começou a tomar Ozempic em 2018. Durante um ano, segundo disse, perdeu 80 quilos, que conseguiu manter. Mas Wright disse que agora vomita com tanta frequência que teve de tirar baixa do seu emprego.

“Estou quase a deixar de tomar Ozempic há um ano, mas ainda não voltei ao meu normal”, disse Wright.

O Ozempic, medicamento para a diabetes, e o Wegovy, medicamento irmão para a perda de peso, utilizam o mesmo medicamento, o semaglutido. Estes e outros medicamentos desta família, que inclui a tirzepatide e a liraglutido, atuam imitando uma hormona produzida naturalmente pelo organismo, a GLP-1. Uma das funções da GLP-1 é retardar a passagem dos alimentos pelo estômago, o que ajuda as pessoas a sentirem-se saciadas durante mais tempo.

No entanto, se o estômago abrandar demasiado, isso pode causar problemas.

Knight e Wright foram diagnosticados com gastroparesia grave, ou paralisia do estômago, que os seus médicos pensam poder ter resultado ou ter sido exacerbada pela medicação que estavam a tomar, Ozempic.

Wright disse que também lhe foi diagnosticada a síndrome do vómito cíclico, que a leva a vomitar várias vezes por dia.

Allen não tem um diagnóstico para os seus problemas de estômago, mas diz que estes só começaram depois de ter sido encorajada pelo seu médico a tomar Wegovy para perder peso. Está a gerir as náuseas e os vómitos com um medicamento chamado Zofran e probióticos prescritos enquanto espera por mais exames em outubro - as primeiras consultas disponíveis que conseguiu obter com especialistas.

Os médicos afirmam que estão a surgir mais casos como este à medida que a popularidade dos medicamentos aumenta. A Food and Drug Administration (FDA, regulador dos EUA) afirmou ter recebido relatos de pessoas que tomam estes medicamentos e que sofrem de paralisia gástrica que, por vezes, não se resolve no momento em que é comunicada.

E no mês passado, a Sociedade Americana de Anestesiologistas alertou para o facto de os doentes deverem suspender estes medicamentos uma semana antes da cirurgia, uma vez que podem aumentar o risco de regurgitarem alimentos durante uma operação, mesmo que tenham jejuado de acordo com as instruções. O vómito sob anestesia faz com que, por vezes, a comida e o ácido do estômago entrem nos pulmões, o que pode causar pneumonia e outros problemas após a cirurgia.

Por enquanto, acredita-se que casos extremos e implacáveis como estes são raros e podem ser resultado do facto de o medicamento desmascarar ou agravar um "estômago lento" existente. Os médicos dizem que as pessoas podem ter uma condição silenciosa chamada esvaziamento gástrico retardado e não o saberem. Não há nada nos rótulos dos medicamentos que avise especificamente que pode ocorrer gastroparesia.

Em resposta ao pedido de comentário da CNN, a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e do Wegovy, salientou que os medicamentos desta classe são utilizados há 15 anos no tratamento da diabetes e há oito anos no tratamento da obesidade, tendo sido objeto de um estudo aprofundado no mundo real e em ensaios clínicos.

"Os eventos gastrointestinais (GI) são efeitos secundários bem conhecidos da classe dos GLP-1. No caso do semaglutido, a maioria dos efeitos secundários GI são de gravidade ligeira a moderada e de curta duração. Sabe-se que os GLP-1 causam um atraso no esvaziamento gástrico, conforme indicado no rótulo de cada um dos nossos medicamentos GLP-1 para AR. Os sintomas de esvaziamento gástrico retardado, náuseas e vómitos estão indicados como efeitos secundários”, refere o comunicado.

A gastroparesia pode ter muitas causas, incluindo a diabetes, que é a razão pela qual muitas pessoas tomam estes medicamentos. Sabe-se que as mulheres também correm um maior risco de sofrer desta doença. Em mais de metade dos casos de gastroparesia, os médicos não conseguem encontrar uma causa.

“Podem apenas ser muito azarados”, disse o Dr. Michael Camilleri, um gastroenterologista da Clínica Mayo, sobre as pessoas que partilharam os seus casos com a CNN.

Por outro lado, é assim que os medicamentos funcionam, embora poucos médicos ou pacientes entendam isso ou os problemas que podem surgir, disse ele.

Camilleri recebeu uma bolsa do National Institutes of Health para estudar como um dos primeiros agonistas do GLP-1, um medicamento chamado liraglutido, afeta a função do estômago.

Ele recrutou 40 adultos obesos e distribuiu-os aleatoriamente para tomarem doses crescentes de liraglutido ou um placebo, que não tinha ingredientes ativos.

Ao fim de cinco semanas, os participantes no estudo foram obrigados a comer uma refeição com um marcador radioativo para que se pudesse ver quanto tempo os alimentos permaneciam nos seus estômagos. As pessoas que tomaram liraglutido tiveram uma digestão muito mais lenta em comparação com as que tomaram o placebo; demorou cerca de 70 minutos para que metade da comida que comeram saísse do estômago, em comparação com apenas quatro minutos no grupo do placebo. E este foi apenas o atraso médio: Nalguns doentes que tomaram liraglutido, o tempo necessário para que metade da refeição saísse do estômago foi de 151 minutos, ou seja, mais de duas horas e meia.

Camilleri disse que o grupo que tomou liraglutido perdeu peso, e quanto maior o atraso na saída dos alimentos do estômago, mais peso as pessoas pareciam perder.

Felizmente, os participantes no estudo pareceram adaptar-se à medicação ao longo do tempo. Após 16 semanas, as pessoas do grupo que tomou liraglutido estavam a eliminar cerca de metade da comida que comiam do estômago em cerca de 30 minutos, em comparação com sete minutos no grupo do placebo. Os sintomas de náuseas e vómitos também parecem ter diminuído.

“Infelizmente, não tem havido este tipo de estudos robustos, pelo que a ideia de que esta classe de medicamentos atrasa efetivamente o esvaziamento gástrico não é tão bem reconhecida”, afirmou Camilleri.

“É concebível que alguns pacientes possam ter um esvaziamento gástrico lento limítrofe e iniciar um dos agonistas do GLP-1 pode precipitar uma gastroparesia completa.”

"Como é que estou a vomitar tanto?”

Joanie Knight lembra-se exatamente do que comeu no seu aniversário em 2021. Pediu tiras de frango num dos seus restaurantes favoritos. Comeu três batatas fritas magras e dois ou três pedaços de frango e depois sentiu o pânico instalar-se quando não conseguiu engolir a comida.

“Parecia que a comida estava presa na minha garganta”, disse Knight, que estava a tomar Ozempic há dois anos e que, por isso, já comia muito pouco todos os dias. O seu jantar de aniversário provocou um ataque de vómitos violentos.

“Pensei: 'Não tinha comido nada. Como é que estou a vomitar tanto?”, conta.

Foi consultar um gastroenterologista, um médico especializado em problemas de estômago. Colocaram-lhe um tubo com uma câmara na garganta e no estômago para ver qual seria o problema.

“Disseram-lhe: 'o seu estômago está cheio de comida'”, conta.

Normalmente, menos de 10% da comida fica no estômago quatro horas depois de uma refeição. Quando esse valor sobe para entre 10% e 15%, é considerado gastroparesia ligeira. A gastroparesia moderada é aquela em que restam entre 15% e 35% dos alimentos. A gastroparesia grave é aquela que ultrapassa os 35% após quatro horas.

Um estudo de esvaziamento gástrico - um teste que mede a forma como a comida passa pelo estômago - colocou Knight na categoria grave. Ela dizia que estava sempre com náuseas, por muito pouco que comesse, e que tomava um medicamento anti-náuseas receitado “como se fossem rebuçados”.

Ainda assim, os médicos não relacionaram os seus problemas de estômago com o Ozempic que estava a tomar. Embora a informação de prescrição do medicamento alerte para náuseas e vómitos, menciona apenas que provoca um atraso no esvaziamento do estômago, alertando para o facto de poder afetar a absorção de outros medicamentos. Tiveram de passar quase quatro meses até que um especialista a retirasse da medicação.

Emily Wright, a professora de Toronto, disse que o Ozempic a ajudou a perder cerca de 80 quilos num ano e que continuou a tomá-lo para ajudar a controlar o açúcar no sangue, mas sentia-se sempre doente. E contou que vomitava todos os dias, mas que se habituou a isso: acordava e vomitava, e depois o seu dia melhorava.

Nos ensaios clínicos, quase metade das pessoas, 44%, que tomaram Wegovy relataram náuseas e quase 1 em cada 4 relatou vómitos; ambos são sintomas comuns de gastroparesia.

Nos ensaios clínicos do Ozempic, que é o mesmo medicamento que o Wegovy, mas administrado numa dose mais baixa, 1 em cada 5 pessoas referiu náuseas e 1 em cada 10 referiu vómitos.

Em setembro de 2020, Wright teve de ser hospitalizada por desidratação relacionada com os vómitos, o que a levou a pressionar os seus médicos para obter mais respostas. Um estudo de esvaziamento gástrico mostrou que ela tinha gastroparesia. Os médicos receitaram-lhe mais dois medicamentos para tentar ajudá-la a gerir os sintomas, mas não lhe retiraram o Ozempic porque não suspeitaram que estivesse a contribuir para isso.

A diabetes também pode causar gastroparesia, mas isso normalmente só acontece em pessoas que têm a doença há pelo menos uma década e têm níveis cronicamente elevados de açúcar no sangue que danificaram os nervos que controlam o estômago.

Tanto Knight como Wright dizem que os seus médicos rejeitaram essa possibilidade nos seus casos. “Toda a gente disse que não havia hipótese de ser diabetes”, disse Wright, a quem tinha sido diagnosticada diabetes há apenas cinco anos quando desenvolveu gastroparesia.

Em setembro de 2022, os seus vómitos pioraram muito. Em frente à sala de aula, conta Wright, começou a ter arrotos com um cheiro tão forte a enxofre e a ovos podres que os miúdos começaram a comentar. “O que é isso? De onde é que isso vem?”, perguntaram.

Depois, em vez de vomitar apenas a comida que tinha comido recentemente, Wright reparou que estava a vomitar comida que tinha comido três ou quatro dias antes.

Outro teste de esvaziamento gástrico mostrou que o seu estado se tinha deteriorado.

Então, o médico gastrointestinal disse: “Bem, tenho visto muitos clientes a chegar com o estômago cheio à endoscopia e que estão a tomar Ozempic. Por isso, vamos tentar tirar-te do Ozempic”, disse Wright.

Tanto Knight como Wright disseram que obtiveram algum alívio depois de deixarem de tomar a medicação, mas os seus problemas continuaram.

Agora, afirma Wright, em vez de vomitar uma refeição que comeu há vários dias, vomita sobretudo alimentos que comeu recentemente.

Para as pessoas com gastroparesia - de qualquer causa - estas histórias são a norma. A gastroparesia tem um grande impacto físico e mental nas pessoas que vivem com ela.

Knight acabou por ser submetida a uma cirurgia de bypass ao estômago. É semelhante à técnica utilizada para perder peso, mas também pode ser um tratamento para casos graves de gastroparesia. Ela disse que a cirurgia lhe permitiu voltar a comer alguns dos seus alimentos favoritos, como algumas dentadas de pizza ou frango.

“Anteriormente, tomava uma quantidade extrema de vitaminas porque não estava a comer. Agora posso comer o suficiente para não ficar subnutrida”, disse Knight.

Wright diz que só espera que o seu estado melhore com medicamentos e tempo.

“Não sabemos quando é que vamos melhorar. Acho que essa é a parte mais difícil”, disse ela. “Se me pudessem dar um ano ou dois anos, eu teria alguma esperança.”

Pesar os benefícios e os riscos

Os reguladores de medicamentos dizem que receberam relatos de paralisia do estômago entre os pacientes que tomam medicamentos agonistas do GLP-1.

“A FDA recebeu relatórios de gastroparesia com semaglutido e liraglutido, alguns dos quais documentaram o evento adverso como não recuperado após a descontinuação do respetivo produto no momento do relatório”, disse a agência em um comunicado à CNN.

Os relatórios foram submetidos através do sistema de rastreamento de eventos adversos publicamente acessível da agência, e a FDA disse que nem sempre há informações suficientes nesses relatórios para avaliá-los adequadamente.

A FDA disse que não foi capaz de determinar se os medicamentos eram a causa ou se a gastroparesia pode ter sido causada por um problema diferente.

“A gastroparesia pode ser uma complicação da diabetes que está relacionada com uma doença de longa data ou mal controlada, o que complica ainda mais a capacidade de determinar o papel que os medicamentos desempenharam nos eventos relatados”, disse a agência.

Questionada sobre se os médicos e os pacientes devem ser alertados sobre o risco para as pessoas que têm uma digestão lenta para começar, a FDA disse que os benefícios da medicação ainda podem superar seus riscos, mesmo para este grupo.

“Os regulamentos relativos à rotulagem de medicamentos estabelecem que um medicamento deve ser contraindicado apenas nas situações clínicas em que o risco de utilização ultrapassa claramente qualquer possível benefício terapêutico. Apenas os riscos conhecidos, e não as possibilidades teóricas, podem ser a base de uma contraindicação”, afirmou a agência.

A FDA disse que as pessoas com gastroparesia não foram excluídas dos ensaios clínicos desses medicamentos, e os benefícios para o controlo do diabetes e do peso “podem superar os riscos em alguns pacientes com gastroparesia ou esvaziamento gástrico retardado”.

Os médicos especialistas no tratamento da gastroparesia dizem que estão a ouvir mais histórias como estas à medida que um maior número de pessoas experimenta os medicamentos.

“A gastroparesia ou o esvaziamento gástrico retardado dos agonistas do GLP-1 definitivamente acontece”, disse Linda Nguyen, especialista no tratamento dessa condição na Universidade de Stanford.

O que parece ser incomum em casos como os de Wright e Knight, disse Nguyen, é que eles não melhoraram depois de pararem de tomar a medicação.

“Na minha experiência, quando se pára de tomar o agonista GLP-1, o esvaziamento gástrico melhora”, disse Nguyen, que também é porta-voz da Associação Americana de Gastroenterologia.

Preocupações nas cirurgias

Os anestesistas afirmam que há perigos reais envolvidos na paralisia do estômago com estes medicamentos, e que os médicos e os pacientes precisam de mais informações sobre os riscos.

Renuka George, diretora de anestesiologia regional da Universidade de Medicina da Carolina do Sul, nos EUA, publicou recentemente no Twitter uma fotografia do conteúdo estomacal aspirado de um doente que tinha jejuado de acordo com as instruções, mas que estava a tomar um agonista GLP-1 para a diabetes. O estômago, disse ela, estava basicamente cheio, apesar de a pessoa ter seguido à risca todas as instruções de preparação cirúrgica.

George explicou que esta é uma história de precaução.

“Acho que isso se tornou mais importante para os anestesiologistas, simplesmente porque a aspiração é uma grande preocupação”, disse ela.

George explicou que o estômago e o esófago conseguem lidar com os sucos digestivos ácidos que se misturam com os alimentos. Os pulmões não conseguem.

“O tecido pulmonar é frágil e precioso”, disse George. “Se alguma coisa entra nos pulmões, na melhor das hipóteses, é uma tosse; na pior, acabamos num ventilador por um longo período de tempo.”

George diz que, à medida que mais e mais pessoas tomam esses medicamentos, com pouca informação sobre a desaceleração do estômago que vem com eles, eles podem não saber o que contar aos seus médicos.

“A grande preocupação é se os pacientes não estão cientes disso e não dizem aos seus anestesiologistas, porque nem toda a gente quer anunciar que está a tomar um medicamento para perda de peso, certo? Então isso torna-se um problema porque eles não estão a fazer jejum adequadamente”.

A Sociedade Americana de Anestesiologistas está a aconselhar os médicos a suspenderem estes medicamentos durante uma semana antes da cirurgia para evitar a aspiração, mas o presidente, Michael Champeau, disse que não tem a certeza de qual seria o período de tempo correto para suspender o medicamento.

“Quando emitimos esta orientação, fizemo-lo com base em provas científicas muito limitadas”, afirmou Champeau. Este tipo de estudos - sobre o atraso no esvaziamento do estômago - simplesmente não foi feito, disse ele.

Os peritos consideram que, a curto prazo, seria razoável suspender a toma com uma semana de antecedência, no caso das pessoas que a tomam semanalmente.

George disse que estava ciente dos estudos em curso para tentar aprender mais sobre esta complicação.

“Há muita investigação em curso. Tenho a sensação de que vamos ver muitas publicações nos próximos anos sobre este assunto”, acrescentou ela.

Até que se saiba mais, disse George, as pessoas precisam de ser abertas com todos os seus médicos sobre a toma de quaisquer medicamentos.

Knight, a doente com gastroparesia no Louisiana, recomenda que as pessoas considerem cuidadosamente os riscos.

“Aceitei que o medicamento estava a funcionar para mim. Tive um efeito secundário grave que alterou o rumo da minha vida. Agora sinto que a minha melhor opção é tentar avisar as pessoas sempre que posso”, disse ela.

Nguyen, a médica de Stanford, disse que os pacientes precisam de prestar atenção aos efeitos secundários. Se vomitar uma ou duas vezes, isso pode ser normal, mas o vómito persistente não é.

“Devem haver uma avaliação. Considere reduzir a dose ou parar a medicação”, aconselha.

“Se os seus vómitos estão a afetar a sua hidratação ou se está a ter de tomar outros medicamentos para tratar os efeitos secundários deste medicamento, então penso que é altura de reconsiderar.”