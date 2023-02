O Jornal Nacional está de regresso à TVI.

No aniversário do 30.º aniversário, a estação estreia um novo capítulo do Jornal Nacional - um dos formatos mais marcantes da história da informação televisiva em Portugal.

O Jornal Nacional terá novo estúdio e aposta em tecnologias inovadoras, pontos fortes e em destaque no novo espaço informativo das 20.00. Mantêm-se o ADN de semprel: espírito de intervenção, de inconformismo, de inquietação.

O novo Jornal Nacional será conduzido por José Alberto Carvalho e Sara Pinto e por uma nova dupla, Pedro Benevides e Sandra Felgueiras.

Estreia no dia 20 de fevereiro.