Pelo menos 61 pessoas morreram, esta segunda-feira, na sequência de uma explosão dentro de uma mesquita na cidade paquistanesa de Peshawar, avança a Reuters, que cita fonte do oficial do hospital.

De acordo com as autoridades do Paquistão, a maioria das vítimas são polícias e estão em estado grave. A explosão aconteceu durante as orações da tarde, numa altura em que estavam cerca de 260 pessoas dentro da mesquita.

O primeiro-ministro Shebaz Sharif já classificou a explosão como um ataque suicida.

Até ao momento, o atentado em Peshawar, província de Khyber Pakhtunkhwa, perto da fronteira com o Afeganistão, não foi reivindicado.

"Uma parte do edifício colapsou e acredita-se que muitas pessoas estejam debaixo dos escombros", afirmou o chefe da polícia de Peshawar à Reuters.