Um homem morreu hoje ao ser atingido por uma pedra de grande dimensão, numa pedreira em Cabeça Santa, Penafiel, no distrito do Porto, segundo a proteção civil.

Após manobras de socorro à vítima, o óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

A ocorrência foi registada às 16:46.