Autópsia confirma que corpo encontrado na bagageira de um carro em Braga é o de Pirinhos

A autópsia ao corpo encontrado na bagageira de um carro, em Braga, confirmou a identidade de José Manuel Pires (Pirinhos), apurou a CNN Portugal.

No entanto, não foi possível averiguar as causas da morte, com os resultados da autópsia a revelarem-se inconclusivos nesse sentido. Serão necessários, por isso, exames complementares.

Pirinhos tinha desaparecido a 26 de maio e tanto a família como a Policia Judiciária suspeitavam de sequestro. O homem já tinha antecedentes por tráfico e estava conotado como um dos empresários do submundo da noite do Porto. Foram mesmo os antecedentes por tráfico de droga e pelo ajuste de contas com grupos rivais que deixaram a PJ em alerta máximo. Isto porque a Polícia Judiciária teme que o escalar de violência leva a uma nova "Noite Branca".

O próprio José Manuel Pires esteve mesmo na origem do processo Noite Branca. Em 2009, numa ida a uma casa de alterne em Espanha foi sequestrado durante 24 horas, torturado com um alicate e sepultado vivo, em Chaves.



Sobreviveu e foi depois arrolado como testemunha no processo em que foram julgados homicídios em série na noite do grande Porto. Era na altura próximo do Gang da Ribeira e de Bruno Pidá, principal arguido do processo e que acabou condenado por homicídio.