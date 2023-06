Esvaziar os pneus dos SUV ajuda a combater as alterações climáticas?

“Atenção – o teu sugador de gasolina mata", lê-se em letras grandes. À primeira vista, até podemos pensar que se trata de mais um folheto publicitário preso no limpa pára-brisas. Mas, depois, há os pneus vazios. A explicação está nesse folheto: “Esvaziámos um ou mais dos teus pneus. Vais sentir raiva, mas não leves isto pessoalmente. Não és tu. É o teu carro”, diz a nota. “Fizemos isto porque conduzir este veículo gigante em áreas urbanas tem consequências imensas para as outras pessoas”. Trata-se, afinal, de um protesto do grupo de ativismo climático "The Tyre Extinguishers" ("os extintores de pneus").

A primeira ação do grupo internacional em Portugal aconteceu esta semana, no centro de Lisboa, e causou uma onda de indignação nas redes sociais. Foram divulgadas algumas informações falsas, que convém corrigir: os ativistas não furam os pneus, limitam-se a esvaziá-los. A intenção é irritar os automobilistas e chamar a atenção para os efeitos da utilização de veículos SUV (Sport Utility Vehicle) e híbridos, não é fazer com que se comprem mais pneus. Também por isso, não se trata de um crime, avisou a PSP em comunicado: “Os casos conhecidos deste tipo de ativismo em Portugal têm revestido o ato de esvaziar os pneumáticos de viaturas, sem os inutilizar ou danificar, pelo que não constitui necessariamente um crime, nomeadamente de dano”.

De qualquer forma, a PSP avisa que o esvaziamento de pneus “poderá dar origem ou contribuir para a ocorrência de sinistros rodoviários, caso o utilizador do veículo não note o estado e inicie a marcha”. “Qualquer cidadão que detete outros a realizar estes atos deve alertar de imediato a esquadra da PSP mais próxima." Por isso, a polícia deixa o apelo “para que qualquer forma de protesto siga as normas legais em vigor e seja concretizada sem originar (ainda que potencialmente) situações de risco, para os próprios ou para outros cidadãos”.

O lançamento da primeira campanha em Portugal foi assinalado pela organização no Twitter: "Chegam relatos de #CarShaggers muito zangados, que estão chateados por não poderem conduzir os seus enormes tanques poe Lisboa. Oh não! Bem-vindo à diversão, Portugal!"

NEW: FIRST ACTION IN PORTUGAL! LISBON SUVS DISARMED 🇵🇹



Reports coming in of very angry #CarShaggers who are upset they can't drive their massive tanks around Lisbon. Oh no! Welcome to the fun, Portugal!

We will make SUVs history. Find out more here: https://t.co/cmqm5IOeg7 pic.twitter.com/lDi9AZWUjv